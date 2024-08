Attente d’un excédent commercial pour la 9e année consécutive

L'attente d'un excédent commercial pour la 9 e année consécutive découle de l'évolution de l’import - export et de l'excédent commercial au cours des sept premiers mois de 2024, ainsi que des facteurs prévus pour le reste de l’année.

Photo : VNA/CVN

Les données de l'Office général des statistiques (GSO – General Statistics Office) montrent que les exportations au cours des sept premiers mois de l'année ont progressé de 15,7% en rythme annuel. En outre, les exportations ont repris leur croissance dans tous les deux secteurs. Plus précisément, celles du secteur des entreprises à capital 100% vietnamien ont connu une hausse supérieure que le secteur des entreprises à participation étrangère (21,1% contre 13,8%).

En sept mois, il y a eu 30 articles dont les exportations ont rapporté plus d'un milliard d'USD. Parmi eux, sept ont rapporté plus de 8 milliards d'USD comme les ordinateurs, produits et composants électroniques (près de 39,9 milliards d'USD)…

Les importations ont également obtenu des résultats positifs. Si pendant la même période de l'année dernière, elles ont connu une forte baisse (-17,1%), elles ont augmenté cette période de 18,8%. Cela montre que la demande d’importations pour répondre à la production et aux activités quotidiennes a augmenté.

Entre janvier et juillet, l’excédent commercial s’est fortement amélioré. Concrètement, il s’est maintenu tant en termes de valeur (1,4 milliard d'USD) qu'en termes de ratio excédent commercial/exportations (6,2%).

L'augmentation de l'excédent commercial permettra de renforcer la position du Vietnam dans les relations commerciales avec d’autres pays, d'accroître son attractivité économique et de contribuer au développement des relations en matière d’investissement, de tourisme, de diplomatie et de politique.

Photo : VNA/CVN

En outre, l'excédent commercial contribuera à améliorer la balance des paiements, en augmentant les réserves de change (qui atteignent actuellement plus de 100 milliards d'USD, assurant la sécurité financière nationale).

L'évolution de l’import-export et de l'excédent commercial au cours des sept premiers mois est un signe positif pour atteindre un nouveau record en termes d'excédent commercial sur l’ensemble de l’année.

En supposant que le taux de croissance d’ici la fin de l’année soit égal au taux de croissance des sept premiers mois, les exportations pourraient s’élever à 410 milliards d'USD pour toute l’année, les importations, 386,8 milliards d'USD, et l'excédent commercial, plus de 23 milliards d'USD.

Si la prédiction ci-dessus devient réelle, 2024 sera la 9e année consécutive que le Vietnam affichera un excédent commercial.

VNA/CVN