Les compagnies aériennes s’efforcent de remédier à un manque d’avions

>> Vietjet : les bénéfices au 1er semestre de 2024 dépassent le plan annuel

>> Vietnam Airlines et Innovation India signent un protocole de coopération

>> Vietnam Airlines reçoit un Boeing 787-10 Dreamliner

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

En juillet, 195 avions des transporteurs vietnamiens avaient obtenu des certificats d’exploitation aérienne (AOC), soit 36 de moins qu’un an plus tôt. Parmi eux, une moyenne de 167 avions ont été exploités au cours de la période, soit 51 de moins, selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).

Environ 94,4% des avions ayant obtenu des AOC ont été exploités en 2023, mais ce taux est tombé à 85,6% cette année en raison de l’impact du rappel des moteurs.

Parallèlement, la CAAV prévoit que le marché du transport aérien en 2024 devrait atteindre environ 78,3 millions de passagers et 1,21 million de tonnes de fret, soit respectivement un bond de 7,7% et de 13,4% par rapport à l’année dernière. En conséquence, les compagnies aériennes vietnamiennes ont continuellement loué des avions.

Jusqu’à présent, Bamboo Airways a effectué trois vols en location avec équipage, sur une base ACMI (aéronef, équipage, maintenance et assurance), pour effectuer des vols sur des lignes très demandées pendant la saison estivale, comme celles reliant Nha Trang, Dà Nang et Quy Nhon.

Le directeur général de Bamboo Airways, Luong Hoài Nam, a déclaré que la compagnie s’efforçait d’ajouter plus d’avions à sa flotte pour servir le marché intérieur en recherchant et en négociant avec des partenaires dans le monde entier.

Bamboo Airways prévoit de louer un autre avion d’ici la fin de l’année pour ouvrir de nouvelles lignes intérieures telles que Hô Chi Minh-Ville - Dà Lat, Hô-Chi-Minh-Ville - Thanh Hoa et Hô Chi Minh-Ville - Phu Quôc.

Le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà, a prédit que la pénurie d’avions pourrait perdurer jusqu’en 2025.

Il a noté que la compagnie aérienne nationale a conçu de nombreuses solutions, notamment la suspension ou la réduction de la fréquence de certaines lignes en dehors des heures de pointe ou des heures inefficaces, l’augmentation du temps opérationnel de chaque avion et la location avec équipage de certains avions.

Vietnam Airlines augmente également ses vols avec des prix de billets attractifs tôt le matin et tard le soir. Les taux d’occupation des vols vers les pôles touristiques comme Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Nha Trang, Dà Lat, Quy Nhon et Phu Quôc qui ont décollé après 21 heures et avant 5 heures du matin en mai et juin étaient élevés, atteignant 75 à 94%, a indiqué Lê Hông Hà.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

De son côté, Vietjet prévoit de prendre livraison de dix avions d’ici la fin de 2024, dont huit A321Neo et deux E190. Elle prévoit d’ajouter d’autres A321Neo, A330-300, E190 et Boeing 737 Max à sa flotte en 2025.

Cependant, le directeur adjoint de la CAAV, Dô Hông Câm, a souligné qu’il était toujours difficile pour les transporteurs de louer des avions en raison de la hausse des loyers, de l’augmentation des prix du carburant et des différences de taux de change. Ces facteurs ont affecté l’offre et sont l’une des raisons des fluctuations des tarifs aériens sur les lignes intérieures.

Le vice-ministre des Transports, Lê Anh Tuân, a déclaré que le secteur de l’aviation connaîtra encore de nombreuses difficultés dans les temps à venir, notamment la pénurie d’avions, la restructuration des transporteurs, le réaménagement des itinéraires, l’augmentation des coûts du carburant et les différences de change.

Au premier semestre 2024, les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté près de 37,5 millions de passagers, en hausse de 3,7% par rapport à l’année précédente et équivalent à 96% du chiffre de la même période de 2019, lorsque le marché de l’aviation connaissait une bonne croissance.

En particulier, elles ont transporté 20,2 millions de passagers sur les lignes internationales, soit une croissance de 38,6% par rapport à l’année précédente et équivalente à celle du premier semestre de 2019, selon les statistiques.

L’indice de sécurité aérienne du Vietnam a été évalué à 77,1%, en hausse de 11,54% par rapport à 2016 et bien au-dessus de la moyenne de l’Asie-Pacifique de 65,31% et de la moyenne mondiale de 68,81%, selon le Programme universel d’audit de surveillance de la sécurité de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

VNA/CVN