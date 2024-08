La ligne de métro de la station Nhôn - Hanoï entrera en service cette semaine

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'un événement important qui marque une nouvelle étape dans le développement du système de transports publics de Hanoï, a déclaré le Conseil de gestion des chemins de fer métropolitains de Hanoï (MRB).

Il contribuera à célébrer le 70e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 2024).

Les Comités populaires des arrondissements de Bac Tu Liêm, Nam Tu Liêm, Câu Giây, Ba Dinh et Dông Da travailleront avec la police de la circulation pour maintenir l'assainissement de l'environnement et assurer la sécurité, l'ordre et la sûreté de la circulation.

Le succès de la ligne de métro donnera confiance aux investisseurs dans le potentiel de développement des infrastructures de transport. Cela témoigne également des efforts inlassables de l’organisation du Parti municipal et des autorités de la ville pour construire des infrastructures de transport modernes, améliorant ainsi la qualité de vie de la population, selon le MRB.

Le 2 août, la SEC a procédé à une inspection du site et évalué la section, affirmant qu'elle répondait à la conception et aux exigences. L'opération d'essai a permis de garantir que les conditions et procédures techniques liées à la prévention des incendies, à l'environnement et à la sécurité étaient respectées et approuvées par les agences d'État.

Depuis la mise en œuvre du projet, la SEC a organisé 21 inspections sur la qualité, les documents et les articles de construction, dont six ont été réalisées depuis le début de cette année.

Photo : VNA/CVN

La SEC a déterminé que la section surélevée de la ligne de métro de la station Nhôn - Hanoï garantissait les normes d'exploitation commerciale.

Il a noté qu'avant que le projet ne soit ouvert au public, l'investisseur doit demander aux entrepreneurs et aux parties liées d'examiner tous les systèmes et équipements auxiliaires servant à l'exploitation.

Le projet de métro Nhôn - Gare de Hanoï a une longueur totale de 12,5 km, depuis Nhôn dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm via la rue Kim Ma jusqu'à la gare de Hanoï dans l’arrondissement de Dông Da. La construction a commencé en 2010 pour un coût estimé à plus de 34.800 milliards de dôngs (près de 1,37 milliard d'USD).

La ligne traverse huit stations surélevées et quatre stations souterraines.

Lorsqu’il deviendra officiellement opérationnel, il offrira un moyen de transport public moderne, sûr, rapide et respectueux de l’environnement.

L'itinéraire permettra aux gens d'économiser du temps et des coûts de déplacement, tout en reliant les zones urbaines et en créant des conditions favorables à un développement socio-économique vert et durable.

VNA/CVN