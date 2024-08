La construction de l'autoroute My An - Cao Lanh devrait débuter fin 2024

La première phase du projet d'investissement pour la construction de l'autoroute My An - Cao Lanh traversant les districts de Cao Lanh et Thap Muoi de la province de Dông Thap (Sud), devrait être mise en chantier en décembre 2024.

Selon le comité de gestion du projet My Thuân (ministère des Transports), le dégagement de terrains pour mettre en œuvre le projet est en cours.

Le président du Comité populaire provincial de Dông Thap, Pham Thiên Nghia, a déclaré que ce projet était l'un des projets clés de la province.

La première phase du projet d'investissement pour la construction de l'autoroute My An - Cao Lanh, d’une longueur de 26,6 km, représente un montant total de plus de 6.120 milliards de dôngs, en provenance d’aides publiques au développement du gouvernement sud-coréen et de fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien.

