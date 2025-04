Frapper sans bruit, disparaître sans trace : l'art de la guerre des forces spéciales

Photo : VNA/CVN

Sur le terrain d'entraînement de Phú Giáo, dans la province de Bình Duong (Sud). Les soldats de la Brigade des forces spéciales 429, trempés de sueur, s'exercent avec rigueur, concentration et précision pour chaque mouvement. Comme en temps de guerre, ils sont toujours prêts à intervenir, quelles que soient les circonstances.

Lors des séances d'exercice, les militaires tirent constamment des leçons des expériences de combat passées. Ils maîtrisent diverses techniques dont l'attaque rapide, ciblée et coordonnée, visant les points faibles de l'adversaire pour protéger le pays.

Les forces spéciales suivent toujours un principe fondamental : "Secret, surprise, frappe rapide, retraite rapide". Ce sont ces tactiques qui leur ont permis de remporter des victoires, de la bataille de Bà Kiên en 1948 à la campagne de Hô Chi Minh en 1975. Agissant par surprise, elles neutralisent les cibles avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir.

Aujourd'hui encore, en temps de paix, ce principe continue de guider leur entraînement. Toujours en alerte, les forces spéciales restent prêtes à défendre la souveraineté nationale, à lutter contre le terrorisme et à maintenir la stabilité. Présentes sur tous les fronts, elles ont largement contribué aux succès de l'armée vietnamienne.

Un entraînement de haut niveau

La lutte antiterroriste fait partie des exercices les plus exigeants. Les soldats doivent se déplacer rapidement, escalader des murs, s'introduire par différents points d'entrée et neutraliser l'ennemi avec efficacité. Chaque geste doit être précis, rapide et discret. "Nous n’attaquons pas de manière brutale, mais frappons là où l’ennemi est le plus vulnérable, puis nous nous retirons rapidement", explique le capitaine Lê Huu Thiêng, vice-commandant de l'unité antiterroriste 12.

Les forces spéciales développent à la fois leurs capacités physiques et leurs compétences en combat : tir, arts martiaux, stratégie, adaptabilité à divers environnements - des jungles profondes aux zones urbaines. Leur entraînement n'obéit pas à un schéma figé mais s'adapte à chaque situation. "Notre mission ne se limite pas à attaquer des cibles. Nous devons aussi protéger la souveraineté nationale, lutter contre le terrorisme et préserver la paix. C’est pourquoi nous devons être polyvalents, rapides, discrets et toujours prêts", ajoute le capitaine Thiêng.

Surmonter les obstacles

Photo : VNA/CVN

"Parfois, il nous faut nous déguiser pour infiltrer les rangs ennemis, collaborer avec les milices locales, et utiliser des armes rudimentaires. Mais nous atteignons toujours notre objectif", explique Phan Thi Thanh Tâm, une femme militaire.

Maîtrisant les arts martiaux, les soldats peuvent se battre à mains nues ou avec des armes telles que couteaux ou bâtons. Ils s'entraînent régulièrement avec ces outils pour en perfectionner l'usage.

Le colonel Hoàng Van Sô, commandant de la Brigade 429, rappelle le principe fondamental qui reste inchangé : "Secret, surprise, frappe rapide, retraite rapide". Une stratégie à l'origine de nombreuses victoires.

À la différence de l'infanterie, les forces spéciales visent des objectifs stratégiques : dépôts de munitions, aéroports, postes de commandement..., neutralisant ainsi l'ennemi dès les premières minutes. Pour cela, une forte résistance mentale et une anticipation des situations sont indispensables.

Toujours prêt

Sur le terrain d'entraînement, les exercices simulent les conditions réelles du combat : franchissement d'obstacles, tir de précision, combat rapproché... Chaque scénario prépare les soldats à ce qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. Hommes ou femmes, tous doivent faire preuve d'une volonté de fer. Les "roses d'acier" comme Nguyên Nhât Thanh Thanh surmontent leurs peurs, notamment celle du vide, grâce à la solidarité de leurs frères d'armes. "Pour les hommes, c’est déjà un défi. Pour nous, femmes, c’est encore plus exigeant. Mais nous ne nous permettons pas de faiblir. Notre détermination est notre force", confie-t-elle.

Les forces spéciales représentent toujours une grande fierté de l’Armée populaire du Vietnam. Leur art de la guerre, basé sur l’efficacité et la discrétion, reste redoutablement efficace.

Sous le soleil écrasant de Phú Giáo, les ordres résonnent sur le terrain d’entraînement. Malgré la fatigue, les soldats persévèrent, prêts à affronter tous les défis pour défendre la nation.

Mai Quynh/CVN