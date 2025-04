Le Vietnam profite de sa dynamique démographique

Le rapport révèle qu'au premier trimestre 2025, la population active âgée de 15 ans et plus a atteint 52,9 millions de personnes au premier trimestre, soit une baisse de 230.700 personnes par rapport au trimestre précédent, mais une augmentation de 532.000 personnes sur un an.

Parallèlement, le pourcentage de travailleurs qualifiés a continué d'augmenter, avec 28,8% de la population active titulaires de diplômes et de certificats au cours de cette période, en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 1 point de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier.

De plus, le nombre de travailleurs employés au cours de cette période a atteint 51,9 millions, marquant une augmentation de 532.100 personnes, soit une hausse de 1,04% en glissement annuel.

Le revenu mensuel moyen des travailleurs au premier trimestre 2025 a connu une augmentation significative de 720.000 dôngs par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 8,3 millions de dôngs.

L'Office général des statistiques souligne que la situation socio-économique du pays au premier trimestre 2025 a enregistré de nombreux résultats positifs, contribuant à la diminution du taux de chômage. En conséquence, ce taux parmi les personnes en âge de travailler au premier trimestre 2025 s'est établi à 2,2%, soit une baisse de 0,04 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente.

Nguyên Huy Minh, chef adjoint du département des statistiques de la population et du travail de l'Office général des statistiques, a noté que le marché du travail poursuivait son redressement, mais que la qualité de l'offre de travail restait limitée et ne répondait pas pleinement aux exigences d'un marché du travail moderne, flexible, durable et intégré.

