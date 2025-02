Plus de 107.900 maisons précaires éliminées dans tout le pays

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a annoncé que 1.752 maisons précaires et délabrées ont été démolies à l'échelle nationale du 14 au 21 février, ce qui porte le nombre total de ces logements éliminés à 107.941.

Plus précisément, 9.187 maisons ont été édifiées pour les personnes ayant contribué de manière significative à la Révolution. Sur ce nombre, 3.928 ont déjà été achevées et inaugurées, tandis que 5.259 sont actuellement en chantier.

Toujours selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, 58 provinces et grandes villes ont mis en place des comités de pilotage provinciaux. Cependant, cinq autres - Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc et Bà Ria-Vung Tàu - n'ont pas jugé nécessaire de créer ces comités, ayant déjà éliminé tous les logements précaires.

De plus, 59 des 63 provinces et grandes villes ont publié des plans de mise en œuvre, tandis que les quatre localités restantes (Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et Vinh Phuc) n'en ont pas établi, n'ayant plus de logements de ce type.

