Incendies de forêt à Quang Ninh : Trân Hông Hà demande une action rapide

La dépêche est envoyée aux ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Défense, de la Police et des Finances ; aux directeurs généraux de la Télévision du Vietnam, de la Radio la Voix du Vietnam, de l’Agence Vietnamienne d’Information ; aux présidents du Comité populaire des villes et provinces du ressort central.

La dépêche indique que dans la nuit du 12 avril au matin du 13 avril, deux incendies de forêt se sont produits dans le quartier de Dai Yen, ville de Ha Long et dans le chef-lieu de Binh Liêu, district de Binh Liêu. Selon les premières informations, plus de 40 ha de forêt ont été endommagés. Les incendies ont été pratiquement éteints.

Ces derniers temps, les incendies de forêt se sont produits dans certaines localités telles que Hà Giang, Son La, Tuyên Quang, Kiên Giang... Actuellement, les autorités mettent en garde contre des incendies de forêt de niveau 5 dans de nombreux régions dans l’ensemble du pays. Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, dans les temps à venir, les températures dans les régions du Nord et du Centre augmenteront rapidement, provoquant des vagues de chaleur généralisées et un risque d'incendies de forêt qui peuvent survenir à tout moment.

Le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh est ordonné de régler rapidement les conséquences des incendies de forêt dans le quartier de Dai Yên, ville de Ha Long et dans le chef-lieu de Binh Liêu, district de Binh Liêu.

Les présidents du Comité populaire des villes et provinces du ressort central doivent être responsables devant le gouvernement et le Premier ministre de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt dans leur localité.

Les ministères de la Défense et de la Police ordonnent à leurs forces de réviser, de mettre à jour et de compléter de manière proactive les plans de coordination pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement dirige de manière proactive les travaux de prévision, d'alerte, d'organisation de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt à l'échelle nationale.

La Radio la Voix du Vietnam, la Télévision du Vietnam, l'Agence Vietnamienne d’Information et les agences médias continuent de mener à bien leur travail d'information et de communication sur la protection des forêts et la prévention et la lutte contre les incendies de forêt.

