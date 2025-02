La solidarité dans la ville de l'Oncle Hô

Une magnifique expression de la culture et du patriotisme

La reconnaissance et la gratitude exigent l'engagement de toute la communauté. Chaque individu et chaque secteur doivent s’unir pour rendre hommage à ceux qui ont tracé la voie avant nous. À Hô Chi Minh-Ville, l’esprit de solidarité et de bienveillance incarné par les initiatives "Reconnaissance et gratitude" et "Honorer ceux qui nous ont précédés" s’est enraciné comme une belle tradition culturelle, renforçant ainsi le patriotisme et le sens des responsabilités de chacun.

>> Solidarité et initiatives pour protéger la souveraineté maritime et soutenir les communautés côtières

>> Solidarité du Têt : 100 milliards de dôngs pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs

>> Têt solidaire : des dirigeants offrent des cadeaux à des citoyens et à des unités

La ville a mis en place diverses politiques et mécanismes spécifiques pour améliorer la vie des familles des personnes méritantes, notamment par la création d’un Fonds "Reconnaissance et gratitude". Ce fonds apporte un soutien actif aux mères héroïques vietnamiennes survivantes, en veillant à ce que chacune bénéficie d’une prise en charge par les unités locales. De même, les communes et quartiers assurent un accompagnement efficace des invalides de guerre et des familles de martyrs.

Récemment, Phan Van Mai, président du Comité populaire de la ville, a lancé une initiative visant à renforcer l’aide aux invalides de guerre et aux soldats malades, avec une allocation mensuelle minimale de deux millions de dôngs par personne et l’engagement de maintenir ce soutien jusqu’en 2030.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte plus de 52.400 martyrs et 4.600 proches de martyrs bénéficiant de pensions, ainsi que près de 27.600 invalides de guerre, dont 13.000 perçoivent une allocation mensuelle. Ces initiatives traduisent une volonté d’honorer et de soutenir ceux qui ont tant sacrifié pour la nation. Le colonel Trân Thê Tuyên, président de l’Association de soutien aux familles des martyrs, souligne que malgré leurs souffrances physiques et morales, ces personnes continuent de s’investir dans le travail, la production, les études et les services, illustrant ainsi une résilience et un esprit indomptable.

La jeune génération et le devoir de mémoire

Ngô Minh Hai, secrétaire de l'Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, a évoqué l'intégration des activités de "Reconnaissance et gratitude" dans plusieurs programmes d'action, tels que la campagne de volontariat de printemps et le mois de juillet dédié aux martyrs et invalides de guerre. Ces initiatives incluent des gestes symboliques, tels que l’allumage de bougies en hommage aux héros, des campagnes de collecte de fonds pour la construction et la rénovation de maisons de gratitude, ainsi que l'attribution de bourses aux enfants des martyrs.

Mai Hai Yên, une jeune citoyenne de la ville, considère que ces activités offrent aux jeunes générations une occasion précieuse de découvrir l’histoire du Vietnam et de comprendre les sacrifices des générations passées pour l’indépendance et la liberté. Elles renforcent ainsi chez les jeunes un sens profond de responsabilité et de devoir envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation.

Des actions concrètes pour la solidarité

Hô Chi Minh-Ville se distingue comme un lieu d'initiatives solidaires où la communauté se rassemble. Des programmes tels que le Foyer de l'amour, le Billet solidaire pour les travailleurs, et bien d'autres actions témoignent d'un engagement profond envers les plus démunis. Ces efforts sont renforcés par des actions humanitaires, comme des dons de sang, la distribution de cartes d'assurance maladie et des soins médicaux gratuits, illustrant la générosité et l'esprit d'entraide des habitants de la ville.

Nguyên Thành Trung, vice-président exécutif du Comité du Front de la Patrie, souligne que ces activités constituent une véritable manifestation de solidarité collective, avec la participation active de tous les secteurs et de tous les citoyens. Elles reflètent une caractéristique culturelle unique des habitants de Hô Chi Minh-Ville, qui, par leur solidarité, rendent hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie.

Une belle tradition culturelle de soin et de reconnaissance

Les politiques de reconnaissance envers les personnes méritantes de la révolution, mises en place par le Parti et l'État, sont un moyen de rendre hommage à leurs sacrifices. Elles jouent un rôle essentiel dans la stabilité sociale et l'amélioration des conditions de vie des familles concernées.

Dang Thi My Ly, vice-présidente du Syndicat de la corporation, a souligné que chaque mois, des visites sont organisées pour offrir soutien et cadeaux aux mères héroïques vietnamiennes. Ces moments sont également l'occasion pour les enfants de découvrir l'histoire de la nation et d'exprimer leur gratitude envers ces mères et martyrs.

Phan Van Mai, président du Comité populaire de la ville, a précisé que ces activités s'inscrivent dans une tradition de solidarité et d'entraide, contribuant à l'amélioration de la vie matérielle et spirituelle des familles des invalides de guerre et des malades de guerre. Cela rend la ville plus humaine, plus civile et plus digne.

Le mouvement "Reconnaissance et gratitude" à Hô Chi Minh-Ville est bien plus qu’une simple série d’activités caritatives. C'est un véritable pilier de la culture locale, un reflet de la solidarité et du patriotisme des habitants, qui contribue à la consolidation de l’unité nationale et à la préservation des valeurs humanitaires. Ainsi, la ville de l'Oncle Hô continue de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'indépendance du pays, tout en transmettant ces valeurs aux générations futures.

Texte et photos : Quang Châu/CVN