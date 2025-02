La patience pour le meilleur et pour la culture de la circulation

Photo d'illustration : VietnamPlus/CVN

Ces derniers jours, un incident au cours duquel un conducteur de Lexus à Hanoï a battu un livreur a suscité la colère et le mécontentement du public. Des images de caméra de surveillance circulant sur les réseaux sociaux ont montré le chauffeur avait frappé sans pitié le livreur et même utilisé le casque de ce dernier comme arme pour l’attaquer.

Le Comité populaire de Hanoi a immédiatement demandé au Département de la police municipale de traiter l’affaire et de coopérer avec les unités concernées pour mener d’urgence une enquête et traiter sévèrement les infractions.

La police de l’arrondissement de Tây Hô a publié des informations indiquant qu’une affaire avait été déposée contre le conducteur et qu’il avait été temporairement placé en détention criminelle.

Selon les images de caméra de surveillance, à 12h27 le 10 février, un homme conduisant un Lexus a frappé au visage un jeune homme à moto dans l’allée 50, allée 310, rue Nghi Tàm, quartier d’An Fu, district de Tây Hô, à Hanoi. Les coups n’ont cessé que lorsque des personnes dans la voiture qui les accompagnait sont intervenues.

Le soir du 11 février, le Bureau d’enquête de la police de l’arrondissement de Tây Hô a décidé d’ouvrir une enquête et a temporairement détenu le conducteur de la voiture (né en 1982, résidant dans le quartier de Phuong Liêt, arrondissement de Thanh Xuân, à Hanoï).

Selon les résultats préliminaires de l’enquête, le conflit a été provoqué par une collision routière mineure. Tông Anh Tuân a frappé le conducteur de la moto L.X.H avec ses pieds, ses mains et son casque, le blessant au visage.

Il convient de mentionner que les comportements agressifs et non civilisés sont courants lors de la participation à la circulation. Le 2 février, les services compétents du district de Giao Thuy, province de Nam Dinh ont décidé d’arrêter d’urgence Pham Ngoc Tuân (né en 1980, dans le quartier de Phu Dô, arrondissement de Nam Tu Liêm, à Hanoi) et Pham Van Tuyên (né en 1982, résidant dans le district de Giao Thuy, frère cadet de Pham Ngoc Tuân) parce qu’ils ont battu V.D.T. (né en 1987, domicilé dans la ville de Cam Pha, province de Quang Ninh) lors d’un différend routier.

Plus tôt, le 30 décembre, un accident de la circulation s’est produit à l’intersection My Phuoc Tân Van - NE8 (section passant au quartier de Thoi Hoa, ville de Bên Cat, province de Binh Duong), où Lê Van Hiên (né en 1986 et originaire de la province d’An Giang), a brutalement battu N.T.B (né en 1986, originaire de la province de Thanh Hoa) jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. La victime a succombé à ses blessures graves.

La sagesse populaire veut qu’«on soit juste patient et la tempête va bientôt passer», qu’«on recule d’un pas et tout s’élargira spontanément». La colère peut conduire à un comportement incontrôlé, et des conflits mineurs peuvent entraîner de graves conséquences, causant des dommages matériels, mentaux et même mortels, affectant l’ordre public et la civilisation sociale, et créant un environnement de circulation dangereux.

Le comportement culturel dans la circulation ne se limite pas au respect des règles de circulation, mais se reflète également dans notre attitude et notre façon de nous entendre avec les autres usagers de la route. Toute action dépourvue de maîtrise de soi, toute parole irréfléchie peut entraîner des conséquences imprévisibles.

Les coups et la violence provoqués par les différends routiers non seulement portent préjudice à la culture de la circulation, mais montrent également l’impatience et le comportement incivilisé de certaines personnes dans la circulation. Ces comportements doivent être sévèrement punis. En plus des amendes, il faudrait également engager la responsabilité pénale pour garantir un effet dissuasif.

Il y a moins d’un mois, les médias ont rapporté qu’un garçon avait accidentellement heurté l’arrière d’une voiture garée sur le bord de la route Me Thu, quartier de Hoà Xuân, arrondissement de Câm Lê, ville de Dà Nang, alors qu’il se rendait à l’école à vélo.

Le garçon est tombé puis est parti. Quelques minutes plus tard, il est revenu sur les lieux et a affiché une note à l’arrière de la voiture, sur laquelle était écrit : "Désolé, j’ai accidentellement heurté votre voiture. Je n’ai pas fait attention sur le chemin de l’école, alors je suis entré en collision avec votre voiture". Derrière la note se trouvait 200.000 dôngs en espèces.

Les gestes du garçon ont suscité une forte réaction dans la communauté, beaucoup l’ayant félicité d’avoir pris ses responsabilités et de s’être excusé auprès du propriétaire de la voiture après l’avoir accidentellement rayée, même si le propriétaire n’était pas sur les lieux à ce moment-là.

Malgré son jeune âge, le comportement et l’attitude du garçon ont fait réfléchir profondément de nombreux adultes. Son approche est en effet un bon exemple de participation au trafic. De nombreux lecteurs ont commenté que ce petit geste signifie beaucoup et peut avoir un large impact dans la communauté et apporter des éclaircissements à ceux qui ont mal géré des accidents de la circulation.

La culture de la circulation n’attend point le nombre des années ni ne dépend de l’âge ou du niveau culturel, mais du comportement de chaque usager de la route.

VNA/CVN