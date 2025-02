Trois Vietnamiens secourus après le naufrage de leur bateau au large de Jeju

Le bateau de pêche 2066 Chesongho a chaviré à 20h30 alors qu’il opérait en mer, à environ 8 kilomètres du port de Seogwipo. Il y avait au total 10 membres d’équipage à bord, dont trois Vietnamiens.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les sauveteurs sont rapidement arrivés sur les lieux et ont jusqu’à présent sauvé cinq membres d’équipage, dont quatre étrangers et le capitaine. Les trois Vietnamiens ont été sauvés et sont dans un état de santé stable sans aucun problème grave.

Après avoir reçu l’information, l’ambassade du Vietnam s’est coordonnée avec les autorités locales pour vérifier l’information et identifier les membres d’équipage vietnamiens. Elle a également exhorté la police de Seogwipo à les envoyer dans un hôpital pour un suivi médical et à fournir des mises à jour à l’ambassade.

Le 12 février dernier, le président sud-coréen par intérim Choi Sang-mok a ordonné que tout l’équipement et le personnel disponibles soient mobilisés pour retrouver les disparus et assurer la sécurité des sauveteurs.

