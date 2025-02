Médias : focus sur les opportunités de coopération Vietnam - Australie

Le 14 février à Hanoï, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu une délégation de rédacteurs seniors de plusieurs organes de presse et médias australiens, conduite par Renee Deschamps, chargée d'affaires de l'ambassade d'Australie à Hanoï. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du Senior Editor Program, organisé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.

>> Le partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie se développe de manière positive

>> Potentiels des relations économique et d'investissement Australie - Vietnam

>> Le partenariat stratégique intégral ouvre de nombreuses opportunités de coopération au Vietnam et à l’Australie

Photo : BAOQUOCTE.VN

La délégation était composée de rédacteurs issus de nombreux organes de presse prestigieux tels que The Sydney Morning Herald, ABC, The Australian, The Conversation et The Australian Financial Review.

Lors de la rencontre, Renee Deschamps a souligné que cette visite représentait une précieuse opportunité pour la délégation d’approfondir sa compréhension du Vietnam et d’échanger avec les institutions et ministères vietnamiens, notamment le ministère des Affaires étrangères, sur le développement socio-économique du pays ces dernières années, ses orientations futures, ainsi que sur les relations bilatérales Vietnam - Australie et les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a rappelé que le Vietnam considérait l’Australie comme un partenaire stratégique clé dans la région. Elle a affirmé que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global en mars 2024 avait ouvert de nombreuses perspectives de coopération, non seulement dans les domaines traditionnels, mais aussi dans de nouveaux secteurs à fort potentiel, répondant ainsi aux aspirations des peuples des deux pays.

Les journalistes invités à couvrir les événements majeurs du Vietnam en 2025

Les rédacteurs seniors australiens ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de participer, pour la première fois, au Senior Editor Program au Vietnam. Ils ont également émis l’espoir que cette visite permettrait d’identifier des mesures pour renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation, des échanges entre les peuples, de la défense, de la sécurité et de la coopération maritime.

Les deux parties ont proposé des initiatives visant à approfondir la coopération dans les secteurs traditionnels, mais aussi dans des domaines prometteurs tels que l’emploi, la logistique, le développement des infrastructures, les énergies renouvelables et la transformation numérique.

À cette occasion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a invité les organes de presse australiens à envoyer des journalistes pour couvrir les événements majeurs du Vietnam en 2025, notamment la célébration du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

VNA/CVN