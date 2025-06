De fortes pluies s’abattent sur le Nord, une vague de chaleur touche le Centre

>> Une nouvelle vague de chaleur touche le Nord et le Centre

Photo : VNA/CVN

Des averses et orages épars ont frappé le 8 juin au soir les localités de la région moyenne et montagneuse du Nord, avec des pluies fortes à fortes dans certains endroits.

En seulement cinq heures, des précipitations supérieures à 70 mm ont été enregistrées à certains endroits, notamment à Yên Bai (114,2 mm), Hà Giang (72,4 mm) et Tuyên Quang (78,8 mm).

Les pluies devraient s’intensifier et s’étendre le 9 juin au soir et le 10 juin au matin, en particulier dans les localités de la région moyenne et montagneuse du Nord. Les précipitations devraient atteindre 70 mm, voire 180 mm par endroits.

Le delta du fleuve Rouge et la province de Thanh Hoa connaîtront également des averses et des orages épars, avec des précipitations généralement comprises entre 20 et 40 mm, dépassant parfois 80 mm.

Les météorologues ont mis en garde contre le risque de précipitations de forte intensité, notamment des quantités dépassant 100 mm en trois heures, susceptibles de provoquer des inondations rapides dans les zones urbaines et les zones de basse altitude, ainsi que d’accroître considérablement le risque de glissements de terrain dans les zones vallonnées et montagneuses.

Il existe un risque accru de crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux, ainsi que de glissements de terrain sur les pentes raides de la province de Tuyên Quang, en particulier dans les districts de Hàm Yên, Lâm Binh, Chiêm Hoa, Na Hang, Son Duong, la ville de Tuyên Quang et Yên Son.

Les fortes pluies dans le Nord du Vietnam devraient progressivement diminuer à partir du 10 juin après-midi.

Bien que la chaleur intense ait pris fin le 8 juin dans le Nord du Vietnam, elle continue de s’abattre sur le Centre, allant des provinces de Nghê An à Phu Yên. Les températures maximales dans cette région sont généralement de 35 à 37°C, dépassant parfois les 37°C. L’humidité relative minimale se situe autour de 55 à 60%.

La vague de chaleur devrait atteindre son apogée entre 11h00 et 16h00 en journée, avant de s’atténuer progressivement le 10 juin.

VNA/CVN