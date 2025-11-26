Pluie rouge remporte le Lotus d'or au 24ᵉ Festival du film vietnamien

La cérémonie de clôture et de remise des prix du 24ᵉ Festival du film du Vietnam s’est déroulée le 25 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Thu Huong/VNA/CVN

Lors de cette soirée consacrée au septième art, le long-métrage Mua do (Red Rain ou Pluie rouge) s'est distingué en remportant le prestigieux Lotus d'or. Cette œuvre a également dominé le palmarès technique avec les prix des meilleurs effets visuels, du meilleur son et du meilleur acteur dans un second rôle.

Dans les autres catégories, le Lotus d'or a été décerné aux documentaires Tinh thuc va hoa giai (Éveil et résolution) et Nguoi giu hôn di san (Gardien de l’âme du patrimoine), aux films d'animation Trang Quynh nhi : Truyên thuyêt Kim Nguu (Petit Trang Quynh : La légende du Taureau) et Dê mèn : Cuôc phiêu luu toi xom lây lôi (Cricket : Aventure au village du marais), ainsi qu’au film scientifique Bui min – Hiêm hoa lo lung (Poussière fine – Danger rôdant).

Le Lotus d'argent a récompensé Dia dao – Mat troi trong bong tôi (Tunnel – Soleil dans l'obscurité), Tu chiên trên không (Affrontement dans les airs) et Chi dâu (Belle-sœur).

Photo : TN/CVN

S’agissant de l’interprétation, Phuong Anh Dao (Mai) et Tuân Trân (Mang me di bo – Emmenez votre mère) ont été sacrés meilleurs acteurs principaux, tandis que Hông Dao, Bao Dinh et Phuong Nam ont reçu les prix des seconds rôles.

La réalisatrice Dang Thai Huyên, représentant l'équipe de Mua do, a exprimé sa fierté, soulignant le défi constant de narrer l'histoire et la guerre révolutionnaire de manière attrayante afin d’inciter la jeunesse à chérir la paix. Elle a salué le succès de cette édition, marquée par la qualité artistique et les recettes positives des films tant étatiques que privés.

Dang Trân Cuong, directeur du Département du cinéma, a rappelé que le Vietnam est l'un des rares pays à avoir dépassé les niveaux de production et de revenus pré-COVID-19. Il a précisé que les films vietnamiens occupent près de 70% des créneaux de projection, une prouesse attribuée à la stabilité politique, à la croissance économique et aux efforts inlassables des professionnels du secteur, promettant un avenir radieux pour le cinéma national.

VNA/CVN