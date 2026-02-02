Plateforme d’échange de l’or : un tournant politique vers la transparence du marché

Le lancement d'une plateforme d'échange de l'or permet de gérer la volatilité des prix tout en instaurant une nouvelle stratégie de régulation, en cohérence avec la stabilité économique et la politique des changes.

La directive urgente du Premier ministre Pham Minh Chinh visant à mettre en service une plateforme d’échange de l’or dès le mois de février 2026 ne répond pas seulement aux fluctuations complexes du prix de l’or observées récemment, elle traduit également une ferme volonté politique de résoudre un problème persistant depuis de nombreuses années : la transparence du marché de l’or, la réduction de la spéculation et des manipulations, ainsi que l’intégration progressive des ressources en or détenues par la population dans l’économie nationale.

Auparavant, dans une dépêche officielle en date du 24 janvier, le Premier ministre avait demandé à la Banque d’État du Vietnam d’achever en urgence le dossier de recherche, d’évaluation et d’examen de la proposition de création d’une plateforme ou d’une bourse nationale de l’or, et d’en rendre compte à la Permanence du gouvernement au cours du mois de janvier.

Selon le Dr Cân Van Luc, économiste en chef de la Banque commerciale par actions pour l’investissement et le développement du Vietnam (BIDV) et membre du Conseil consultatif national pour les politiques financières et monétaires, la création d’une plateforme d’échange de l’or constitue une étape nécessaire pour renforcer la transparence du marché.

Toutefois, il est essentiel de choisir un modèle adapté aux conditions vietnamiennes et d’en évaluer soigneusement son opération.

Il a fait valoir qu'une solution viable consisterait à traiter l'or comme une matière première physique négociée sur un marché de matières premières, a-t-il ajouté.

Du point de vue de régulation, la Banque d’État du Vietnam estime que la plateforme d’échange de l’or est une composante susceptible d’avoir des impacts multidimensionnels sur la stabilité macroéconomique. Une plateforme d’échange de l’or est une forme d’organisation centralisée des transactions d’achat, de vente et d’échange d’or standardisé (incluant l’or physique standard et l’or non physique) entre les parties participantes.

Selon le Département de la gestion des changes (Banque d’État du Vietnam), la feuille de route envisagée pour le déploiement pilote de la plateforme d’échange de l’or au Vietnam comprendra trois phases. La phase initiale se concentrera sur les produits d’or physique et se limitera au marché intérieur, sans connexion aux modèles internationaux.

Les participants à cette phase comprendront des organisations telles que les banques et les entreprises bénéficiant de quotas d’importation. La phase suivante intégrera l’or en lingots, avant d’aboutir, en dernière étape, aux produits dérivés.

Du côté des entreprises, Nguyên Thê Hung, vice-président de l’Association vietnamienne des entreprises de l’or (VGTA), estime que le Vietnam dispose de capacités technologiques suffisantes pour construire une plateforme d’échange de l’or moderne, à condition de suivre une feuille de route appropriée.

L’Association propose un déploiement en trois étapes : d’abord au service de la production et de la distribution, puis l’élargissement du réseau de distribution, et enfin le développement de produits financiers dérivés une fois le cadre juridique pleinement achevé.

D’un point de vue juridique, l’avocat Nguyên Thanh Ha, président du cabinet d’avocats SBLAW, estime que la détermination du gouvernement à construire une plateforme d’échange de l’or constitue une démarche appropriée.

Lorsque les transactions d’or seront réalisées sur une plateforme selon des mécanismes similaires à ceux des autres actifs, l’État pourra non seulement exercer une gestion plus efficace, mais aussi élargir l’assiette fiscale, au lieu de laisser l’or immobilisé dans les coffres-forts des ménages.

