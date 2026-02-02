Le PM presse les ministères, secteurs et localités d’assurer un service optimal à la population pour le Têt 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis une dépêche officielle exhortant les ministères, les organismes gouvernementaux et les autorités locales à garantir des conditions optimales pour que la population puisse célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) 2026 dans la joie, la sécurité et la prospérité.

Photo : VNA/CVN

Par la dépêche N°07, datée du 1er février 2026, le chef du gouvernement a instruit les responsables de tous échelons de mettre en œuvre rigoureusement les directives du Secrétariat et du gouvernement. L'objectif est de concilier festivités traditionnelles, stabilité économique et solidarité sociale.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a été chargé de surveiller étroitement l'évolution des prix pour éviter toute pénurie ou spéculation sur les produits de première nécessité. Le Premier ministre a insisté sur le renforcement des programmes de stabilisation des marchés et de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", notamment dans les zones rurales et industrielles. Par ailleurs, un approvisionnement ininterrompu en électricité et en carburant doit être garanti en toutes circonstances.

Afin de soutenir les bénéficiaires de politiques sociales, le ministère des Finances ordonnera le versement groupé des pensions de retraite et des allocations d'assurance sociale pour les mois de février et mars 2026 dès le début du mois de février. En outre, les réserves stratégiques nationales de riz et de biens essentiels seront mobilisées pour venir en aide aux populations des zones sinistrées par les catastrophes naturelles, garantissant qu'aucun citoyen ne souffre de la faim durant cette période.

Le ministère de l'Agriculture et de l’Environnement devra assurer l'équilibre entre l'offre et la demande alimentaires. Une attention particulière est portée à la fluidité du passage des marchandises aux frontières, le Premier ministre interdisant tout blocage administratif injustifié. Sur le plan culturel, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme veillera à la qualité des programmes artistiques et à la transparence des prix dans les sites touristiques.

Les villes et provinces devront faciliter les transports pour les travailleurs et les membres de la diaspora (Viet Kieu) rentrant au pays. Le chef du gouvernement a également appelé les entreprises à verser intégralement les salaires et primes de fin d'année.

Sur le plan de l'éthique administrative, la dépêche réitère des consignes strictes : l’interdiction stricte d'utiliser les fonds publics pour offrir des cadeaux aux supérieurs ou à des fins festives personnelles, l’interdiction de visites de courtoisie ou de vœux formels organisés entre échelons administratifs durant les heures de bureau, la reprise immédiate et intensive du travail dès la fin des jours festifs du Têt pour ne pas entraver les procédures administratives des citoyens et des entreprises.

Enfin, les grands organes de presse nationaux (VTV, VOV, VNA) sont mobilisés pour diffuser largement les succès du XIVe Congrès national du Parti et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam, tout en informant en temps réel sur la sécurité routière et la prévention des incendies.

Les vice-Premiers ministres sont responsables de la supervision de l’application de cette dépêche, tandis que le Bureau du gouvernement est chargé d’en assurer le suivi et d’en rendre compte aux autorités compétentes.

VNA/CVN