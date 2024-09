Le PM insiste sur la nécessité de résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors d’une réunion tenue samedi 21 septembre entre la permanence du gouvernement et les grandes entreprises sur les solutions au service du développement socio-économique national, le Premier ministre a demandé aux chefs des organes compétents de chercher à résoudre complètement les difficultés des entreprises.

Actuellement, le secteur économique privé représente environ 45% du PIB national, environ 30% des recettes budgétaires de l'État et attire environ 85% de la main-d'œuvre.

Quand les entreprises se développent, le pays se développe, a affirmé le chef du gouvernement.

Le gouvernement s’engage à accompagner les entreprises et défendre leurs droits et intérêts légitimes, a-t-il affirmé, ajoutant que le gouvernement continuait d’améliorer les institutions afin que les entreprises puissent opérer favorablement.

Pham Minh Chinh a également affirmé la volonté du gouvernement de supprimer les démarches administratives inutiles pour éviter de causer des ennuis aux entreprises, avant d’exiger que les entreprises fonctionnent conformément à la loi.

Il a en outre appelé les entreprises à jouer un rôle pionnier dans l’innovation et l’application des progrès scientifiques et technologiques, dans les efforts pour participer aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales et créer des emplois, ainsi qu’à participer activement aux activités de bien-être social.

Il les a encouragées à être pionnières dans le développement des infrastructures et des ressources humaines de haute qualité, dans l’amélioration du climat d’affaires et d’investissement, ainsi qu’à s’entraider.

Lors de la réunion, les dirigeants de 12 principaux groupes et entreprises privés du pays ont partagé leur situation, leurs difficultés, et proposé des solutions. Les responsables de nombreux ministères et organes compétents, ainsi que des vice-Premiers ministres, ont répondu à des propositions des entreprises.

VNA/CVN