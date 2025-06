Un pêcheur secouru à Truong Sa par les médecins militaires

Photo : VNA/CVN

Vers 07h00 du matin, Tiêu Viêt But, 55 ans, originaire de la province de Quang Ngai et membre de l'équipage du bateau de pêche QNg - 95657TS, a chuté de près de quatre mètres, heurtant violemment le pont. L'impact l'a laissé inconscient pendant environ trente minutes et a causé une importante hémorragie au niveau de la tempe.

Face à la gravité de la situation, l'équipage du bateau a immédiatement fait route vers l'île de Truong Sa (Spratly). Le blessé a été hospitalisé au centre médical local vers 19h30, où il a été pris en charge par les médecins militaires de la Brigade 146 de la 4e Région navale.

L'équipe médicale a aussitôt prodigué les premiers soins et réalisé les examens nécessaires pour évaluer l'étendue des blessures.

Actuellement, l'état du patient est jugé stable. Il reste toutefois sous surveillance médicale stricte en raison des risques d'infection et de la possible formation d'un hématome intracrânien.

Selon le commandement de la 4e Région navale, cette intervention souligne une fois de plus le rôle essentiel des unités médicales insulaires. Elles représentent un point d'appui vital non seulement pour la santé des soldats et des officiers en poste, mais aussi pour les pêcheurs opérant dans ces eaux, a souligné un représentant.

VNA/CVN