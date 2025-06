Le vice-ministre de l'Intérieur suspendu de ses fonctions

La suspension, entrée en vigueur en vertu de la décision N° 1178/QD-TTg du 17 juin, donne droit à Nguyên Ba Hoan à 50% de son salaire actuel, hors indemnités de direction et de gestion.

Selon le ministère de la Police, Nguyên Ba Hoàn, ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, fait l'objet d'une enquête pour corruption présumée dans le cadre d'une affaire impliquant la société par actions Hoàng Long Construction and Manpower Supply et ses filiales.

Trois autres fonctionnaires du Département de la gestion de la main-d'œuvre étrangère ont également été poursuivis pour le même chef d'accusation.

Les enquêteurs poursuivent des investigations sur des irrégularités comptables ayant causé de lourdes conséquences au sein de l’entreprise Hoàng Long.

VNA/CVN