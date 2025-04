ONU : le Vietnam apporte des contributions concrètes au Conseil des droits de l'homme

Photo : VNA/CVN

Après six semaines de session, 32 résolutions ont été adoptées et les procédures d'adoption du quatrième cycle de l'Examen périodique universel (EPU) de 13 pays ont été finalisées.

Dans le cadre de cette session, le Vietnam a dirigé la rédaction et la présentation d'un discours conjoint sur la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) pour l'égalité des sexes, qui a reçu le soutien de nombreux pays. Ce discours a souligné l'importance de faire progresser pleinement et rapidement les ODD pour atteindre l'égalité des sexes, en mettant l'accent sur des priorités telles que le renforcement de la participation des femmes et des filles aux processus décisionnels, la promotion de leur leadership dans les sciences et les technologies, la garantie d'une participation égale aux processus de paix et de sécurité, ainsi que le renforcement des capacités et l'augmentation du budget pour intégrer la dimension de genre dans l'élaboration des politiques.

La délégation vietnamienne a activement participé à des réunions, des discussions et des consultations avec des représentants d'autres pays, a contribué à la rédaction de documents, a coparrainé de nombreuses initiatives dans un esprit de dialogue et de coopération, et a co-rédigé un discours conjoint soutenu par 65 pays.

Ces activités ont démontré la position, les politiques et les réalisations constantes du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, tout en collaborant avec d'autres pays pour garantir que les activités du CDH soient conformes aux principes fondamentaux du droit international.

Initiatives et discours conjoints

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a également prononcé des discours lors de diverses sessions et discussions sur plusieurs sujets, tels que la réalisation des droits du travail et du droit à la sécurité sociale dans l'économie informelle, les droits de l'enfant, la lutte contre le VIH et la nécessité de ne laisser personne de côté, les droits culturels, le droit à l'alimentation, les droits des personnes handicapées, ainsi que la question de la Palestine et des territoires arabes occupés.

Dans ces déclarations, la délégation vietnamienne a souligné la politique constante du pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme pour tous les citoyens, a partagé les mesures prises pour garantir les droits des groupes vulnérables et a encouragé les États à s'engager dans des actions concrètes pour garantir la sécurité et la protection des droits de l'homme et a souligné la nécessité de surmonter les divisions et les divergences politiques en favorisant la coopération et en instaurant la confiance par le dialogue, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

Avec d'autres pays de l'ASEAN, la délégation vietnamienne a également prononcé plusieurs discours conjoints sur des questions d'intérêt commun aux pays de l'ASEAN, notamment la coopération technique et le renforcement des capacités.

La participation active de la délégation vietnamienne à la 58e session témoigne des efforts et du sens des responsabilités du pays lors de sa première session de la dernière année de son mandat de membre du Conseil pour la période 2023-2025. Elle pose également des bases importantes pour sa candidature à l'adhésion pour la période 2026-2028.

