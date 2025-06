La presse face aux enjeux économiques - Vers l’intégration des plateformes numériques

Dans le contexte d’intégration et de numérisation, la presse est appelée à se transformer, à adopter de nouveaux modèles multimédias capables de répondre aux exigences croissantes en matière d’information et de communication. Elle doit non seulement assurer son propre développement durable, mais aussi accompagner le développement global des secteurs économiques et sociaux du pays.