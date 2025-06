Ouverture du Festival national de la presse 2025 à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Jusqu'au 21 juin, le festival rassemble plus de 80 médias centraux et locaux, avec près de 130 stands d'exposition couvrant l'ensemble de la vie nationale, englobant l'économie, la politique, la culture, la société, la défense, la sécurité et les affaires étrangères.

Les médias présentent des produits journalistiques multiplateformes de pointe intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la modélisation 3D, les écrans holographiques et la réalité virtuelle. Des médias de premier plan tels que l'Agence Vietnamienne d’Information, le journal Nhân Dân (Le Peuple), la Télévision vietnamienne, la Voix du Vietnam, la presse militaire et la presse de la police ont installé des stands d'exposition spéciaux lors de l'événement.

Photo : VNA/CVN

L'un des points forts du festival est l'exposition thématique intitulée "100 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne : réalisations et tendances de développement dans la nouvelle ère", présidée par le Musée de la presse vietnamienne. À cette occasion, le ministère des Sciences et des Technologies émet une collection de timbres commémoratifs pour le centenaire de la presse révolutionnaire.

L'événement phare du festival, le deuxième Forum national de la presse, propose 12 tables rondes abordant des sujets cruciaux du secteur qui touchent les professionnels des médias. Ces sessions explorent, entre autres, la vision de la presse vietnamienne dans la nouvelle ère, la voix des femmes dans la gestion de l'information, les stratégies de développement du jeune public, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les salles de rédaction, les pratiques du journalisme de données dans les publications vietnamiennes et les stratégies de fidélisation de l'audience télévisuelle.

L'événement est retransmis en direct sur la Télévision vietnamienne et la Voix du Vietnam.

VNA/CVN