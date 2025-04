Vietnam - États-Unis

Plaidoyer pour le renforcement du partenariat stratégique global

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, y était également présent. Dô Hùng Viêt a salué les progrès positifs du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, notamment les réunions et échanges de haut niveau, la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre et la collaboration dans des secteurs émergents tels que les hautes technologies et l’énergie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a affirmé la volonté du Vietnam de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis pour concrétiser le partenariat stratégique global de manière plus concrète et plus intensive, au bénéfice des peuples et des entreprises des deux pays.

Le Vietnam a exprimé ses inquiétudes quant à l’imposition par les États-Unis de droits de douane élevés et réciproques sur les produits vietnamiens. Il a souligné la forte complémentarité des économies des deux pays et a affirmé que le Vietnam était prêt à collaborer étroitement avec les États-Unis pour élaborer des mesures concrètes favorisant des liens commerciaux et économiques stables, durables et mutuellement bénéfiques, apportant des avantages concrets aux populations et aux entreprises des deux pays.

Pour sa part, M. O’Neill a réitéré la haute estime que les États-Unis accordent au rôle et à la position du Vietnam dans la région et s’est engagé à poursuivre une étroite collaboration avec le Vietnam afin de mettre en œuvre efficacement leur partenariat stratégique global.

Concernant la coopération au sein des forums régionaux, le responsable américain a réitéré le soutien des États-Unis au rôle central de l’ASEAN et à sa participation active aux forums dirigés par l’ASEAN.

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement pour organiser des activités marquant le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales en 2025, notamment des visites mutuelles de haut niveau.

VNA/CVN