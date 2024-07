Améliorer l'efficacité de la promotion des chaînes de commerce en ligne

Un cours de formation concernant les compétences commerciales sur les plateformes numériques pour les entreprises et les coopératives, a été organisé le 29 juillet par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, et le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville.

La promotion des chaînes de commerce en ligne aide les entreprises à atteindre efficacement leurs clients à moindre coût.

Ce constat a été partagé par les experts lors du cours de formation concernant les compétences commerciales sur les plateformes numériques pour les entreprises et les coopératives, organisé le 29 juillet par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, et le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville.

Lê Hoàng Tài, directeur adjoint du Département de promotion du commerce, a souligné l'importance de la transition numérique pour améliorer l'efficacité de la promotion du commerce, élargir les marchés et renforcer la compétitivité, contribuant à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre national et international de promotion du commerce numérique.

L'application des technologies de l'information et la transition numérique deviennent des facteurs clés pour le développement des activités de promotion commerciale, a-t-il déclaré.

À l'avenir, le Département continuera de collaborer avec ses partenaires pour organiser des programmes visant à soutenir les entreprises, les coopératives et les ménages d'affaires afin de promouvoir le commerce via les plateformes numériques, favorisant ainsi le développement de l'économie numérique dans l'agriculture et les zones rurales. Il aidera les entreprises à accéder aux nouvelles technologies, à modifier leur approche commerciale, à présenter des produits, à ajouter de nouvelles chaînes de consommation et de distribution et à élargir les marchés de consommation.

Mme Hô Thi Quyên, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville, a cité le rapport sur le marché de la vente au détail en ligne au premier semestre de cette année de la société Metric. En moyenne, chaque jour, les consommateurs vietnamiens dépensent environ 800 milliards de dôngs (19,7 millions d'USD) sur cinq plateformes de commerce électronique : Shopee, Lazada, Tiki, Sendo et Tiktok Shop. Les ventes totales de ces cinq plateformes au cours du dernier semestre ont atteint 143.900 milliards de dôngs, soit une augmentation de 54,91% par rapport à la même période en 2023, contre 7,4% pour le secteur de la vente au détail.

Selon les entreprises, face à la hausse des coûts de production, la promotion du commerce et le commerce en ligne, les livestreams, sont des directions privilégiées. Les plateformes de commerce en ligne aident non seulement les entreprises commerciales à économiser de l'espace et des coûts d'exploitation, mais elles permettent également aux fabricants, y compris les petites unités de production, de vendre directement aux clients.

