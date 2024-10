Phùng Duc Tiên travaille avec les conseillers agricoles de nombreux pays

Le 22 octobre, à Hanoï, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a reçu les conseillers agricoles des États-Unis, du Brésil, du Royaume-Uni, de France, de République de Corée, d'Italie, d'Espagne, d'Argentine et du Danemark.

La séance de travail a été consacrée à la promotion du commerce des produits agricoles, dont la Circulaire 04/2024/TT-BNNPTNT du ministère de l'Agriculture et du Développement rural modifiant et complétant certains articles de circulaires sur les contrôles vétérinaires d’animaux et des produits d'animaux terrestres.Selon les conseillers agricoles, cette circulaire ralentit l'enregistrement d’entreprises étrangères autorisées à exporter de la viande et des produits carnés au Vietnam, ainsi que le dédouanement de marchandises entrant au Vietnam...

Ils craignent qu'elle n'affecte l'ouverture du marché pour de nouveaux produits, que les exportations de certains produits vers le Vietnam soient interrompus...Selon Chu Nguyên Thach, chef du bureau vétérinaire du Département de la santé animale, ces derniers temps, les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale importés au Vietnam ont rencontré des difficultés en raison de noms de produits incohérents.

Le Département de la santé animale a envoyé des documents aux ambassades et aux organes compétents des pays, demandant la mise à jour des listes des produits d'origine animale avec des noms spécifiques, a-t-il indiqué, ajoutant qu’à ce jour, 12 pays sur 26 avaient renvoyé leurs listes contenant des milliers de produits d'origine animale avec des noms spécifiques.

Le Département de la santé animale se concentre sur les études des listes pour mettre à jour et publier les informations sur son site web, a-t-il affirmé.Concernant les contrôles vétérinaires de la viande et des produits carnés importés, Chu Nguyên Thach a déclaré qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, le Vietnam avait importé plus de 460.000 tonnes de viande et de sous-produits animaux utilisés pour l'alimentation, soit une augmentation de 4,2% en rythme annuel.

Ainsi, jusqu'à présent, la mise en œuvre de la circulaire n°04/2024/TT-BNNPTNT n'a pas affecté la quantité de produits d'origine animale en provenance des pays exportateurs vers le Vietnam, a-t-il indiqué.

Promouvoir les échanges commerciaux

Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la circulaire 04 (16 mai 2024), 64 lots de produits d'origine animale importés (soit plus de 1.489 tonnes) ont été testés positifs à la salmonelle, sur un total de 10.534 lots testés à cette bactérie, soit un taux de près de 0,61%, a indiqué Chu Nguyên Thach.

Sans les tests à la salmonelle, une grande quantité de viande animale contaminée par cette bactérie aurait été importée au Vietnam, a-t-il ajouté.De son côté, Nguyên Van Long, directeur du Département de la santé animale, a déclaré que plus de 99% des lots importés avaient été testés négatifs et soumis à des contrôles vétérinaires dans un délai de 1 à 3 jours, assurant que la capacité ainsi que les réglementations vietnamiennes en matière de contrôles vétérinaires étaient conformes aux normes internationales.

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a ordonné au Département de la santé animale de continuer à se coordonner avec les conseillers et les agences vétérinaires d'autres pays pour résoudre les problèmes liés à l'importation de viande et de produits carnés, en particulier ceux liés à la circulaire 04, dans le but de faciliter la coopération et promouvoir les échanges commerciaux.

