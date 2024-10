Promouvoir le potentiel de coopération décentralisée Vietnam - Argentine

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, s’est rendu du 17 au 20 octobre dans la province de Córdoba, visant à renforcer la coopération commerciale entre les deux pays en général et entre les localités vietnamiennes et cette province argentine en particulier.

L’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a rencontré le gouverneur de la province de Córdoba, Martín Miguel Llaryora, le maire de la ville de Pilar, Leopoldo Grumstrup, ainsi que des représentants des agences concernées de cette province.

Lors des rencontres, la diplomate a souligné les réalisations économiques, commerciales et d'investissement du Vietnam au cours des dernières années, en soulignant en particulier les atouts des exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, électroniques, des vêtements et des chaussures ainsi que la volonté de renforcer davantage les échanges commerciaux avec l'Argentine.

Selon la diplomate, l'Argentine est le 5e partenaire commercial du Vietnam dans les Amériques et le 3e en Amérique latine, après le Brésil et le Mexique. À l’inverse, le Vietnam est le 7e partenaire commercial de l'Argentine dans le monde et le numéro un en Asie du Sud-Est.

En 2023, la valeur du commerce bilatérale a atteint près de 3,5 milliards d'USD, dont 976 millions d'USD des exportations du Vietnam vers l'Argentine, en hausse de 14,6% sur un an et 2,5 milliards d'USD des importations en provenance d'Argentine, en baisse de 38,9%, la raison en est que les importations de principaux produits argentins par le Vietnam, notamment la farine de soja utilisée pour produire des aliments pour animaux et le maïs, ont fortement diminué à cause de mauvaises récoltes.

Faisant référence aux échanges commerciaux entre les localités vietnamiennes et la province de Córdoba, l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a affirmé que cette province jouait un rôle important dans la structure de coopération entre les deux pays, car elle fournissait plus de 25% de la valeur totale des exportations de marchandises de l'Argentine vers le Vietnam, soulignant qu’il restait encore beaucoup à faire pour poursuivre le développement de la coopération.

De son côté, le gouverneur Martín Miguel Llaryora a affirmé sa volonté d'élargir davantage la coopération avec les localités du Vietnam, le troisième partenaire commercial de sa province, dans de nombreux domaines, notamment en matière d'économie, de commerce et d'investissement.

Il a déclaré qu'en tant que l'un des moteurs économiques de l'Argentine, la province de Córdoba était connue comme le premier centre du pays pour la production de maïs, de lait et d'arachides et le deuxième pour le soja. En outre, elle développe également les industries de l'automobile, des machines agricoles, de l'élevage et du pétrole et du gaz.

Lors de la rencontre avec le maire de la ville de Pilar, Leopoldo Grumstrup, l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a exprimé son désir de promouvoir davantage les échanges culturels et touristiques avec cette localité.

À cette occasion, Leopoldo Grumstrup a décerné les certificats "Invité d'honneur" et "Clé honoraire" de Pilar à l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt.

