Les produits artisanaux du Vietnam à la conquête du marché international

Le forum “Connexion d’affaires des articles artisanaux, produits OCOP (à chaque commune son produit) avec le réseau de clients stratégiques au Vietnam”, tenu dans le cadre de l’exposition internationale Lifestyle 2024 des produits de décoration et des cadeaux (du 18 au 21 octobre), au Centre des expositions et conférences internationales Sky Expo à Hô Chi Minh-Ville, a attiré plus d’une centaine de délégués nationaux et internationaux.

Il s'agissait d'un événement majeur visant à créer un pont entre les entreprises, les coopératives de production et le réseau de clients stratégiques nationaux et étrangers. Le forum a permis aux entreprises, artisans et organisations liées à l'industrie artisanale et aux produits OCOP d’échanger, de trouver des partenaires et de réfléchir à l'avenir du secteur.

Les experts ont abordé la question du développement de l'artisanat au Vietnam et le soutien à l'écoulement des produits d'artisanat OCOP via le commerce électronique. Se sont tenues deux sessions de discussion avec des fabricants, des designers, des distributeurs, des fournisseurs et des consommateurs.

Selon les artisans et les entreprises, avec la technologie et les conditions de production actuelles, si les matériaux sont favorables, les entreprises peuvent répondre aux exigences des commandes en termes de conception, de quantité et d'assurance de la qualité et des normes. De nombreux avis ont affirmé que le Vietnam avait encore beaucoup de potentiel pour concevoir des produits de plus haute qualité et plus diversifiés.

Promouvoir les produits artisanaux sur le marché international

Trân Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait particulièrement impacté les villages artisanaux. De nombreux artisans ont eu du mal à vendre leurs marchandises. Cependant, ils ont pu rebondir grâce à leur créativité et à celle des entreprises, permettant aux produits artisanaux vietnamiens de continuer à étendre leur présence à l'international.

Pour répondre aux attentes des consommateurs du monde entier, les exigences en matière d'esthétique et de créativité sont cruciales. “L'essence des produits artisanaux est de cristalliser les valeurs culturelles du Vietnam dans chaque produit, grâce au talent des artisans", a souligné le vice-ministre. Selon lui, les trois éléments de la chaîne de valeur de l'industrie artisanale doivent se connecter et se soutenir mutuellement, à savoir matières premières, artisans et entreprises. À cela doit s'ajouter le soutien de l'État sous forme de politiques favorables.

Il est aussi nécessaire d'obtenir les conseils et suggestions d'experts étrangers sur le marché, les nouvelles techniques et technologies pour que les artisans améliorent leurs compétences et comprennent les attentes du marché international. Dans le même temps, les entreprises peuvent coopérer avec des écoles de formation professionnelle relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour former des travailleurs qualifiés.

"Nous voulons vraiment que les entreprises unissent leurs forces à travers les associations industrielles pour parler d'une voix commune. C'est ainsi que les produits artisanaux et les produits OCOP pourront percer au niveau international", a déclaré le vice-ministre Trân Thanh Nam, suggérant que les associations doivent créer des catalogues présentant les produits artisanaux du Vietnam. “ Si nous poursuivons nos efforts, l'année prochaine, nous pourrons atteindre l'objectif de 4 milliards d’USD d'exportations de produits artisanaux", a souligné le vice-ministre.

Texte et photos : Truong Giang/CVN