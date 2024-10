GEFE 2024 : promotion de la coopération mondiale pour un avenir vert

Le 21 octobre, le Forum sur l'économie verte (GEFE) 2024 a été officiellement ouvert à Hô Chi Minh-Ville, rassemblant de nombreux dirigeants mondiaux, un grand nombre d'hommes d'affaires et d'experts politiques qui s’engagent à promouvoir la croissance verte pour un avenir plus durable.

Co-organisé du 21 au 23 octobre par EuroCham Vietnam et le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'événement s'est déroulé en présence du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, de nombreux représentants des ministères et branches locaux, des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et de nombreuses provinces et villes du pays, ainsi que des délégués de haut rang de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). On s'attend à ce que le GEFE 2024 attire plus de 8.000 participants, comprenant des sessions de discussion de haut niveau, des expositions sur les technologies vertes et des activités de connexion commerciale B2B.

Selon le comité d’organisation, le GEFE 2024 n'est pas seulement un rendez-vous de dialogue, mais aussi un pont entre l'innovation, la politique et le développement durable, contribuant à resserrer les relations entre l'Europe, le Vietnam et l'ASEAN. Ces efforts jetteront les bases pour créer un avenir vert où la croissance économique sera liée à la responsabilité de la protection de l'environnement.

À cette occasion, une zone d'exposition plus grande, avec plus de 200 stands, dont 13 stands internationaux, a également été ouverte. L'exposition présente les technologies vertes les plus modernes et les produits d'Europe et du Vietnam, offrant la possibilité d'accéder à des solutions dans les domaines des énergies renouvelables, de la finance verte, de la construction durable et des marchés du carbone.

De plus, un festival des étudiants sera organisé le 23 octobre, accueillant environ 2.000 étudiants de plus de 10 universités et organisations de jeunesse, avec de nombreuses activités telles que le Symposium GEFE, le Talk-show de carrières, et le salon de l'éducation et de l’emploi.

Potentiel d’un développement

et d’une croissance de plus en plus efficaces



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du GEFE 2024, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a informé que, sur les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total préliminaire des importations et des exportations de marchandises du Vietnam a atteint 578,47 milliards d'USD, soit une augmentation de 16,3 milliards d'USD par rapport à la même période de l'année dernière, dont les exportations ont augmenté de 15,4% et les importations de 17,3%.

La balance commerciale des biens a enregistré un excédent de 20,79 milliards d'USD. Sur ce total, les exportations de marchandises au cours des neuf premiers mois de cette année vers le marché de l'UE devraient atteindre 38,1 milliards d'USD, en hausse de 17% par rapport à la même période de l'année précédente. Cela montre le potentiel d’un développement et d’une croissance de plus en plus efficaces et de qualité entre le Vietnam et l’UE.

"Récemment, le gouvernement vietnamien et les milieux d'affaires des deux parties ont bien prêté attention aux questions de sécurité des consommateurs, de développement durable, de lutte contre le changement climatique et aux nouvelles normes et réglementations liées à la chaîne d'approvisionnement, aux matières premières, à l'emploi et à l'environnement pour l'importation et l'exportation des produits. La tendance au développement de l'économie circulaire, de l'économie verte et de l'économie numérique contribue de manière significative au développement stable et durable de la communauté des affaires du Vietnam et de l'UE", a déclaré la vice-ministre Phan Thi Thang.

Lors du GEFE 2024, la vice-ministre a également proposé que les milieux d'affaires vietnamiens et européens continuent d'échanger et d'élargir leur coopération pour renforcer l'investissement, la coopération économique et commerciale, le transfert de technologie vers une croissance verte et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de répondre aux nouvelles normes mondiales.

Le forum de cette année comprend des séances de discussion thématiques partageant les mécanismes et les politiques des deux parties dans les domaines de l'énergie, de la finance durable, de la décarbonation, de l'économie circulaire, de l'alimentation, de l'agriculture, du tourisme, de la numérisation et des nouvelles technologies, ainsi que des questions de sécurité de l'eau.

"C'est une opportunité pour les communautés d'affaires vietnamiennes et européennes d'apprendre et de répondre conjointement aux mécanismes, politiques, lois, réglementations et normes en faveur de l'objectif de développement vert et durable dans les temps à venir. J'espère que nous pourrons déployer tous les efforts et agir en faveur d'un avenir sûr, prospère et durable et contribuer au développement d'une économie verte", a souligné la vice-ministre Phan Thi Thang.

La cérémonie d'ouverture de cet événement a été marquée par un discours important de M. Alain Cany, président du conseil consultatif d'EuroCham Vietnam et co-responsable du comité d'organisation du GEFE 2024.

Les séances de discussion ont souligné la nécessité d'une coopération public-privé et d'opportunités d'investissement dans des projets verts.

Bruno Jaspaert, président d'EuroCham, a déclaré que le GEFE 2024 démontre la détermination commune du Vietnam et de l'UE à promouvoir le développement durable. La participation de hauts dirigeants et d’experts du monde, ainsi que de représentants des affaires, affirme que nous transformons nos paroles en actes, construisant ainsi un avenir vert pour les générations futures.

Photo : Xuân Anh/VNA/CVN

Attirer davantage de projets de développement durable



L'événement s'est déroulé dans un contexte où les relations commerciales entre le Vietnam et l'UE se développent fortement grâce à l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Ce dernier a fait de l'UE l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam, créant les conditions nécessaires pour promouvoir les investissements verts. Avec l'accord de protection des investissements (EVIPA) en cours de négociation, les deux parties disposent d'un grand potentiel pour attirer davantage de projets de développement durable.

Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a souligné dans son discours d'ouverture que l'UE considère le Vietnam non seulement comme un partenaire commercial important, mais également comme un facteur clé dans la promotion de la stratégie de coopération globale entre l'UE et l'ASEAN. Margaritis Schinas a affirmé que le Vietnam est un exemple typique de coopération stratégique, dont la croissance verte est au cœur de ce partenariat. Des événements comme le GEFE 2024 jouent un rôle important dans la concrétisation d’objectifs communs.

Photo: Xuân Anh/VNA/CVN

Pour sa part, s’exprimant lors du GEFE 2024, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a réaffirmé l'engagement du Vietnam à équilibrer la croissance économique et la protection de l'environnement, soulignant que "l'UE est devenue un partenaire important dans ce processus". Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a ajouté que grâce à des plateformes telles que le GEFE, les deux parties renforcent leur coopération et ouvrent de nombreuses nouvelles opportunités pour les investissements verts.

Le vice-Premier ministre a également apprécié le thème de l'événement de cette année, intitulé "Créer un avenir vert". Il a souligné le développement du forum GEFE 2024, déclarant que "le GEFE est devenu l'un des événements annuels prestigieux et de premier plan au Vietnam. C’est un modèle de coopération public-privé pour promouvoir une croissance verte durable".

Connexion pour un avenir durable

Au cours de l'événement, plus de 150 intervenants participeront à plus de 30 sessions de séminaires sur des sujets urgents tels que le 8e Plan de développement énergétique (PDP8), les marchés du carbone, la finance verte et l'économie circulaire. Ces informations aideront les entreprises et les décideurs politiques à saisir les nouvelles tendances et opportunités dans la transition verte du Vietnam. L'un des points forts du GEFE 2024 est sa capacité à créer un réseau efficace de connexions entre plus de 1.500 Pdg et planificateurs stratégiques. L'événement aide également les entreprises à trouver des partenaires et des opportunités de coopération dans des projets verts d'innovation, tout en promouvant la coopération entre les secteurs public et privé.

Soulignant l'importance de ces partenariats, l'ambassadeur de l'Union européenne au Vietnam, Julien Guerrier, a déclaré que le GEFE témoigne de la puissance de la coopération public-privé, où le commerce et l'action contre le changement climatique s'unissent. Le Vietnam est non seulement un partenaire important de l’Europe, mais joue un rôle clé dans le partenariat UE - ASEAN. Grâce à des plateformes comme le GEFE, les parties ouvrent de nouvelles opportunités pour accélérer les investissements verts et construire ensemble un avenir durable.

Selon Julien Guerrier, le fait qu'EuroCham Vietnam soit le co-organisateur de cet événement montre un engagement fort en faveur d'un avenir durable. L’UE s'engage à travailler avec le Vietnam pour faire face à des défis communs tels que le changement climatique, la décarbonisation et le développement de solutions énergétiques renouvelables.

Texte et photos : Tân Dat/CVN