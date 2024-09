Un vice-ministre souligne l'importance de la reprise rapide de la production agricole

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a souligné la nécessité d'une reprise rapide de l'élevage et de l'aquaculture, en vue d'assurer un approvisionnement alimentaire suffisant avant, pendant et après les festivités du Têt traditionnel.

Photo : Thanh Liêm/VNA/CVN

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a souligné que le typhon Yagi et les inondations qui l'ont suivi, ont eu des impacts significatifs sur la production agricole, particulièrement dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture. Ces deux domaines, qui affichent la plus forte croissance dans le secteur agricole, ont subi des pertes considérables. Selon les estimations préliminaires, des dommages s'élèvent à environ 2.500 milliards de dôngs (101,7 millions d’USD) pour l'aquaculture et 2.000 milliards de dôngs pour l'élevage. Le ministère du Plan et de l'Investissement prévoit un recul de 0,33% pour l'ensemble du secteur agricole.

Face à cette situation, le vice-ministre Phùng Duc Tiên a annoncé que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avait proposé au gouvernement l'adoption d'une résolution spécifique pour soutenir la reprise de la production post-typhon Yagi. Cette initiative est essentielle pour atteindre l'objectif de relance de la production agricole.

Le ministre a chargé ses vice-ministres de tenir des réunions avec des autorités locales, des entreprises et les associations industrielles, afin de soutenir les solutions techniques, les variétés et les matériels de production alimentaire, ainsi que les médicaments nécessaires.

Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a recommandé au gouvernement d'envisager le report et le rééchelonnement des dettes, ainsi que l'octroi d'un soutien aux entreprises, aux coopératives et aux ménages.

Photo : Thê Duyêt/VNA/CVN

Suite à la conférence présidée par le Premier ministre le 15 septembre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé une réunion le 16 septembre pour mettre en œuvre les directives du Premier ministre. Le ministère enverra un document au gouvernement et à la Banque d'État, qui dirigent les banques commerciales dans le report, le rééchelonnement et le gel des dettes, ainsi que la réduction des taux d'intérêt. Ces mesures visent à faciliter une reprise rapide de la production animale et aquacole.

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a reconnu que ces dommages auraient un impact significatif sur le taux de croissance de ces deux secteurs. Pour répondre aux besoins alimentaires d'ici la fin de l'année, notamment durant la période du Têt traditionnel, le ministère sollicitera l’engagement des entreprises et des associations industrielles afin de fournir un soutien en termes de semences, de variétés et de matériel pour permettre une reprise rapide de la production et répondre de manière optimale aux besoins alimentaires. La restauration de la production est considérée comme le facteur le plus crucial pour le secteur agricole à l'heure actuelle.

Concernant les exportations, compte tenu de la dynamique de croissance actuelle et des objectifs fixés par le Premier ministre, les autorités locales sont déterminées à déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

En conclusion, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural a exprimé sa confiance quant à un rétablissement prochain de la production, particulièrement dans les domaines de l'élevage et de la pêche, pour assurer tant l'approvisionnement national que les capacités d'exportation.

VNA/CVN