Le Vietnam souhaite intensifier sa coopération intégrale avec l'UE

Dans le cadre du Forum et Exposition sur l'Economie verte (Green Economy Forum & Exhibition - GEFE 2024), qui a lieu du 21 au 23 octobre à Hô Chi Minh-Ville, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a reçu le 21 octobre Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la promotion du partenariat et de la coopération intégrale avec l'Union européenne (UE). Il s'est déclaré satisfait de l'évolution positive des relations entre les deux parties au cours des dernières années. Le Vietnam est le seul pays de l'ASEAN à disposer d'un cadre de coopération complet avec l'UE, et l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) a créé une forte impulsion pour les activités commerciales et d'investissements entre les deux parties, a-t-il souligné.

Il a salué les stratégies et initiatives de coopération de l'UE avec la région de l'Indo-Pacifique, y compris l'initiative "The Global Gateway" (Passerelle mondiale).

Dans le contexte où le Vietnam et l'UE s'orientent vers la célébration du 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025, Bùi Thanh Son a exprimé son souhait que les deux parties continuent de coopérer étroitement, d'exploiter leurs atouts pour porter leurs relations bilatérales à un nouveau niveau.

Il s'est déclaré convaincu que l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), une fois entré en vigueur, ouvrira des opportunités de coopération commerciale et d'investissement pour les communautés d'entreprises des deux parties, en particulier dans les domaines de l'environnement, de la transition verte, de la transformation numérique et de l'économie circulaire. Il a également demandé à la CE de lever rapidement le "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens, contribuant ainsi au soutien du développement durable de la pêche au Vietnam.

Pour sa part, le vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas a exprimé son impression du développement socio-économique du Vietnam lors de ces derniers temps. Selon lui, l'UE souhaite intensifier ses relations efficaces avec le Vietnam dans les domaines où l'UE dispose des atouts, notamment dans la transition verte, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre Bùi Thanh Son a reçu le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tapani Tavio.

Le dirigeant vietnamien a proposé aux deux parties de continuer de maintenir les échanges et les contacts de haut niveau ; de renforcer des relations étroites entre les ministères et les entreprises afin de maximiser les bénéfices de l'EVFTA et d'encourager la croissance du volume des échanges commerciaux.

En outre, il a suggéré aux deux parties d'élargir leur coopération dans des domaines potentiels tels que les technologies de pointe, les télécommunications, les énergies renouvelables, l'environnement, le traitement de l'eau, la gestion des forêts et la formation de ressources humaines de haute qualité.

De son côté, le ministre finlandais a affirmé que la Finlande souhaite approfondir sa coopération avec le Vietnam, notamment en ce qui concerne le climat et la transition verte.

VNA/CVN