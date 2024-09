Croisière en baie de Lan Ha

>> Balade en kayak dans la baie de Lan Ha

>> La baie de Lan Ha parmi les paysages marins les plus époustouflants de la planète

>> Vacances de rêve en baie de Lan Ha

Photo : Paradise Grand/CVN

La baie de Lan Ha est située dans l’archipel de Cát Bà, à l’est de la ville de Hai Phong (Nord), tout près de la baie de Ha Long, dans la province de Quang Ninh. Elle compte plus de 400 îles et îlots, ainsi que 139 plages, s’étendant sur une superficie de plus de 7.000 ha.

Le service des croisières sur la baie de Lan Ha est de plus en plus développé. Les bateaux sont non seulement modernes et haut de gamme, mais offrent également un service professionnel. Considérée comme une destination de rêve, Lan Ha offre de superbes expériences lors de croisières 5 étoiles.

Lan Ha connaît les quatre saisons. Généralement, de mai à août, c’est la période idéale pour la baignade, la croisière et l’exploration de la baie, car la mer est calme et le ciel dégagé. C’est également la période la plus fréquentée par les touristes. De septembre à novembre, la baie est paisible, parfaite pour ceux qui recherchent la détente dans un cadre calme. Pendant cette période, le temps est frais, mais il est encore possible de se baigner. Le reste de l’année est propice à la découverte des activités en forêt.

Le principal moyen de transport à Lan Ha est le bateau. Les visiteurs arrivent sur l’île de Cát Bà, puis achètent des billets au quai de Bèo pour visiter la baie. Les touristes voyageant en groupe peuvent louer un bateau privé.

Les croisières de nuit sont très variées, avec des noms populaires tels que Heritage Cruises Binh Chuan, Mon Chéri, Scarlet Pearl, Stellar of the Seas, Paradise Grand… Ces bateaux sont dotés d’équipements modernes et offrent des services complets, y compris tous les repas. L’itinéraire dure généralement deux jours une nuit ou trois jours deux nuits.

Sites à visiter

Le Parc national de Cát Bà est situé dans le district de Cát Hai. Il s’agit de l’une des plus grandes forêts à usage spécial du Vietnam. Ce parc abrite divers écosystèmes marins, des forêts terrestres, des mangroves ainsi que des espèces rares de flore et de faune. En 2004, le Parc national de Cát Bà a été reconnu par l’UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère.

Les visiteurs peuvent choisir entre une randonnée de quatre à huit heures, ou un itinéraire plus court d’environ deux heures. Ils traversent la forêt de Kim Giao, atteignent le sommet Ngu Lâm pour admirer le panorama, observent des animaux sauvages la nuit, et explorent des grottes. Le sentier de randonnée les mène au village de Viêt Hai.

Photo : Paradise Grand/CVN

Situé dans le Parc national de Cát Bà, le village de pêcheurs de Viêt Hai est entouré de montagnes calcaires, de mer, de forêts et d’un écosystème riche et diversifié. Viêt Hai est non seulement entouré d’eau bleue limpide, mais aussi d’une forêt primaire. Ici, les voyageurs se sentent complètement isolés de l’agitation urbaine et plongent dans la vie paisible d’un petit village de pêcheurs qui conserve encore aujourd’hui sa beauté d’antan. Il est considéré par de nombreux touristes comme un véritable coin de paradis dans l’archipel de Cát Bà.

La grotte de Luôn est située au milieu d’un groupe fermé d’îles dans la baie, reliée à la mer uniquement par une entrée de grotte d’environ 4 m de large, 3 m de haut et 100 m de long. Le lac d’eau dans la grotte est entouré de montagnes sur une superficie d’environ 1 km². C’est un endroit idéal pour pratiquer le kayak. Les touristes peuvent découvrir cet espace naturel paisible après avoir traversé la porte de la grotte de Luôn en barque.

La plage de Van Bôi est un lieu prisé des touristes pour les activités de navigation de plaisance et de baignade. Elle offre un magnifique paysage naturel avec ses longues étendues d’eau de mer claire, un espace calme et paisible.

Le village de Cái Bèo est situé au cœur de l’archipel de Cát Bà, dans le district insulaire de Cát Hai. Sa tranquillité, son paysage naturel et sa riche culture séduisent les visiteurs. En 2009, Cái Bèo a été officiellement reconnu comme vestige national. Selon des recherches archéologiques, il faut remonter à près de 7.000 ans pour retrouver les premières traces de vie dans cette région, où vivent aujourd’hui plus de 500 familles pratiquant la pêche et la pisciculture.

Escalade des falaises

Les touristes peuvent visiter en kayak Sang Tôi, qui est la plus grande grotte submergée de Lan Ha. Les eaux y sont d’une grande clarté, offrant la possibilité d’observer la faune sous-marine, notamment les poissons et les coraux. C’est une destination incontournable pour les voyageurs qui passent la nuit sur des bateaux de plaisance.

L’escalade des falaises de Cát Bà est une activité qui attire particulièrement les touristes, notamment les étrangers. Il existe des dizaines de sites de varappe sur les îles de la baie de Lan Ha, sur le continent et autour de la région de Cát Bà. Certaines falaises réputées pour donner du fil à retordre aux varappeurs les plus expérimentés défient même les amateurs de ce sport aventureux.

Nguyên Thành/CVN