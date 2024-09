Ninh Thuân mise sur son riche patrimoine culturel pour développer son tourisme

Le patrimoine n'est pas seulement un pont entre le passé et le présent, mais aussi une ressource importante promue par les autorités locales pour promouvoir le développement touristique.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la province compte 149 patrimoines culturels, dont deux classés Patrimoine national spécial et 12 Patrimoine national. En particulier, la musique folklorique locale don ca tài tu (Chant des amateurs) a été reconnue patrimoine culturel immatériel de l'humanité nécessitant une sauvegarde urgente par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Trésor du patrimoine culturel

Les pagodes Cham à l'architecture unique sont une icône de la province de Ninh Thuân depuis des siècles. C'est une expérience fascinante que de visiter les complexes de tours Cham bien préservé, notamment les tours Po Klong Garai et Hoa Lai qui ont été reconnues Patrimoine architectural national spécial.

En outre, la province est réputée pour une série de festivals tels que le culte des baleines, le départ de la tombe et le rituel de crémation des Cham brahmaniques.

Photo : VNA/CVN

L'événement le plus important de l'ethnie Cham est le festival Kate, avec des activités se déroulant dans les temples, les tours et les zones centrales des villages et des villes. Le festival, qui a lieu au septième mois du calendrier Cham, rappelle à la communauté ethnique leurs anciens dieux et formule des vœux pour des récoltes abondantes et la croissance de tous les êtres. Pendant le festival, les gens portent des vêtements traditionnels pour participer à des rituels et à des activités culturelles, des danses folkloriques et des spectacles musicaux avec des instruments traditionnels.

Pour maximiser la valeur du patrimoine culturel, Ninh Thuân a constamment déployé des efforts pour restaurer et embellir les reliques, garantissant l'intégrité des valeurs historiques, culturelles et artistiques uniques, relier les reliques en groupes touristiques attrayants, attirant un grand nombre de touristes.

En plus d'organiser des festivals traditionnels, la province a développé des visites de villages artisanaux, notamment des deux plus célèbres, Bàu Truc et My Nghiêp.

Bàu Truc, un patrimoine immatériel national, est le plus ancien village de poterie d'Asie du Sud-Est. Environ 85% des 400 ménages y fabriquent de la poterie. Chaque étape du processus de fabrication est réalisée à la main.

Les touristes ne devraient pas manquer le village de My Nghiêp, populaire pour son artisanat traditionnel de tissage de brocart. Les visiteurs peuvent voir les habitants tisser et fabriquer divers produits à partir de brocart tels que des sacs à main, des portefeuilles et des sacs à dos.

Récemment, la mise en opération d'une rue piétonne dans la ville de Phan Rang - Thap Chàm a insufflé un vent nouveau au tourisme et aux activités culturelles locales. Avec les activités culturelles et artistiques diverses et uniques des peuples Cham et Raglai, la rue est une destination attrayante pour les touristes et un espace de vie commun coloré. Les artistes, les étudiants, les élèves et les citoyens ont la possibilité d'échanger, de montrer leurs talents et de travailler ensemble pour préserver et promouvoir les bonnes valeurs culturelles traditionnelles de la nation.

Photo : VNA/CVN

Le tourisme basé sur les valeurs patrimoniales

En mettant en œuvre le projet de développement du tourisme pour la période 2021-2025, avec vision jusqu'en 2030, la province de Ninh Thuân se fixe pour objectif de développer le tourisme pour qu'il devienne un secteur économique clé. La province a décidé de se concentrer sur le développement du tourisme culturel, associé à la préservation et à la promotion des valeurs patrimoniales pour créer des produits nouveaux et uniques, en mettant l'accent sur le tourisme culturel maritime et le riche patrimoine Cham.

La province promeut les investissements dans les infrastructures, développant des produits touristiques associés aux valeurs historiques et culturelles dans une direction professionnelle et durable.

En outre, Ninh Thuân promeut la mobilisation des ressources et des idées des organisations et des individus pour investir dans des projets de développement, notamment du tourisme culturel, et renforce l'organisation d'équipes d'enquête. La participation des agences de voyages vise à aider les localités à construire de nouveaux produits touristiques pour répondre à la demande croissante.

Grâce à la diversité des destinations et à la qualité croissante des services, en 7 mois de 2024, Ninh Thuân a accueilli environ 2,62 millions de visiteurs (soit une augmentation de 20,7% en un an), dont 63.000 visiteurs internationaux. Le revenu des activités touristiques est estimé à 2.962 milliards de dôngs, contribuant à promouvoir l'économie et à affirmer la position de Ninh Thuân en tant que destination touristique culturelle attractive.

VNA/CVN