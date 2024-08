Des mesures pour attirer plus de touristes indiens à Lâm Dông

Une conférence sur l'introduction des normes du tourisme halal et la collaboration avec les voyagistes indiens a été organisée le 29 août par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Lâm Dông et l'Association touristique de Lâm Dông - Dà Lat.

Photo : VNA/CVN

L'événement visait également à présenter le tourisme halal ainsi que les produits touristiques typiques de Lâm Dông. À cette occasion, les entreprises touristiques locales et indiennes ont également discuté du développement des circuits afin d'attirer davantage de touristes indiens à Lâm Dông et à Dà Lat en particulier.

Selon Pham S, vice-président du Comité populaire provincial, pour mieux exploiter le marché indien avec sa culture, sa religion et son mode de vie uniques, il faut avoir des services et des normes sur mesure. Il a exhorté les agences et unités concernées à coopérer avec les entreprises touristiques locales pour étudier les normes halal et à mettre en œuvre diverses activités pour stimuler le tourisme local. Il leur a également demandé de développer de nouveaux produits touristiques et de renforcer la promotion du tourisme sur le marché indien.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et l'Inde sont des partenaires mutuels importants et le commerce bilatéral a connu une croissance impressionnante ces dernières années, a déclaré Mahesh Chand Giri, représentant du consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville. L'un des moyens pour les deux pays de renforcer leurs relations extérieures est l'échange culturel et entre les peuples, a-t-il ajouté.

Le consulat général de l'Inde participera activement à la promotion du développement du tourisme indien au Vietnam, tout comme il l'a fait pour les marchés touristiques d'autres pays ces derniers temps, a-t-il affirmé.

Lors de la conférence, six entreprises des deux parties ont convenu de signer des accords de coopération pour accroître l'efficacité des activités de promotion du tourisme entre Lâm Dông et l'Inde.

VNA/CVN