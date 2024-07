Phu Quôc est considérée comme la deuxième plus belle île du monde en 2024

Le célèbre site de voyages Travel+Leisure (États-Unis) a placé l’île vietnamienne de Phu Quôc au deuxième rang des 25 îles les plus belles du monde, juste derrière les Maldives et devant les îles encore considérées comme des paradis de villégiature comme Bali et Phuket.

Travel+Leisure présente Phu Quôc, située au large de la côte Ouest du Vietnam, comme une destination touristique émergente. Alors que certaines plages d’Asie du Sud-Est se développent, Phu Quôc reste encore un endroit rare qui conserve son côté sauvage et paisible. Mais cela ne veut pas dire que Phu Quôc ne dispose pas des hôtels les plus luxueux dotés d’équipements élégants et de piscines privées.

Également dans le cadre des récompenses "World's Best Awards" de Travel+Leisure cette année, le New World Phu Quoc Resort - un complexe de villégiature de Phu Quôc investi par Sun Group, a été honoré parmi les 100 complexes les plus populaires au monde. Niché le long de la magnifique plage Kem, le complexe offre un refuge paisible avec une vue imprenable sur l'océan, des jardins tropicaux luxuriants et des villas élégantes.

L'île aux perles

Ces dernières années, Phu Quôc est devenue l'une des destinations les plus appréciées de nombre de voyageurs du monde entier, grâce à sa beauté naturelle, ses monuments emblématiques et ses expériences de voyage de luxe inégalées.

L'"île aux perles" possède sa propre écologie distinctive avec 28 grandes et petites îles, 150 km de côtes et 14 plages diverses, dont beaucoup ont été classées parmi les plus belles de la planète. Son climat doux avec un soleil chaud toute l'année s’ajoute à l'attractivité de l'île, ce qui rend Phu Quoc idéale pour les voyages à tout moment de l'année.

Phu Quôc possède également des destinations touristiques uniques et de monuments emblématiques. L'un des plus remarquables est le téléphérique de Hon Thom, - le plus long téléphérique à trois câbles du monde, qui emmène les passagers du centre du bourg d'An Thoi (pointe Sud de l'île de Phu Quôc) jusqu'à l'île de Hon Thom.

Sunset Town respire les couleurs vibrantes de la Méditerranée tout en mettant en valeur son style uniques avec des jardins verdoyants et une beauté tropicale tout autour. Décrit comme une nouvelle icône de Phu Quôc, Sunset Town présente également de nombreuses œuvres architecturales époustouflantes et des espaces dédiés à l'art tels que Sun Signature Gallery, qui recrée les caractéristiques les plus distinctives du style d'art moderne du milieu du siècle tout en accueillant des événements internationaux, des expositions et festivals ; la Tour de l'Horloge, haute de 75 mètres, qui s'inspire du clocher Campanile de Saint-Marc en Italie ; la Fontaine de Roi du soleil créé par des sculpteurs de la famille de Frilli en Italie ; ou encore le Central Village qui se situe au pied de la Tour de l'Horloge, avec l'hôtel 6 étoiles La Festa Phu Quoc, Curio by Hilton.

Sans aucun doute, le point central de Sunset Town est le pont Kiss - une merveilleuse sculpture à deux branches de 400 m de long chacune, ressemblant à deux rubans de soie souple s'étendant sur la mer. Les deux travées du pont Kiss ne sont pas reliées mais séparées par une distance de 30 centimètres. C'est l'endroit idéal pour capturer le plus beau coucher de soleil durant la période de Noël et du Nouvel An. En plus de ses caractéristiques architecturales uniques, ce pont étonnant porte également un message d'amour et de connexion entre les gens ainsi qu'entre les humains et l'univers.

Actuellement, Phu Quôc est la seule île du Vietnam à exempter de visa pour un séjour temporaire pouvant aller jusqu'à 30 jours. Selon les prévisions de plusieurs experts, Phu Quôc pourrait accueillir jusqu'à 14,6 millions de visiteurs en 2024, concurrençant directement les grands centres touristiques asiatiques comme Phuket et Bali.

