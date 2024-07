Le tourisme vietnamien s’efforce d’atteindre l’objectif fixé

Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, au cours des six premiers mois de cette année, le pays a accueilli plus de 8,8 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 58,4% sur un an et de 4,1% par rapport à la même période de 2019, lorsque l’épidémie de COVID-19 s’est déclarée.