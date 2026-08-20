An Giang

Phu Quôc améliore le niveau d’anglais de la population en vue de l’APEC 2027

Le Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc et le groupe Sun Group ont signé, le 12 août, trois protocoles d’accord avec deux acteurs de premier plan de la formation en anglais : iSMART Education (groupe éducatif EQuest) et la société de technologies éducatives EDUMINA.

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Photo : S.G/CVN

Cette signature contribue à la mise en œuvre du programme "Phu Quôc - Hello World" (Phu Quôc - Bonjour le monde). Celui-ci se concrétisera par des formations, des outils numériques, des espaces de pratique et des ressources dédiées, afin d’apporter des résultats concrets aux habitants et aux travailleurs de cette zone spéciale.

À noter qu’au début du mois, le Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc avait lancé, le 2 août, le projet "Renforcer les compétences linguistiques de la communauté dans la zone spéciale de Phu Quôc pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045". La première Journée de l’anglais de Phu Quôc avait également été organisée pour l’occasion, réunissant plus de 600 représentants, habitants, élèves, entreprises et visiteurs internationaux. Le mouvement "Chaque habitant est un ambassadeur du tourisme" avait par ailleurs été lancé, suscitant un large écho au sein de la communauté.

"Phu Quôc - Bonjour le monde" : du lancement à la pratique

Photo : VNA/CVN

Les acteurs de la formation en anglais conjugueront leurs efforts pour offrir aux habitants locaux des plateformes et des méthodes d’apprentissage efficaces.

iSMART Education sera le partenaire éducatif stratégique, chargé de l’expertise pédagogique et du soutien en ressources. Cet acteur proposera des solutions opérationnelles qui mettront l’accent sur la combinaison entre l’apprentissage en présentiel et en ligne, l’utilisation de l’intelligence artificielle et le renforcement pratique de la communication en anglais. iSMART Education étudiera également des projets d’investissement à long terme dans le secteur éducatif à Phu Quôc, avec pour objectif de faire progressivement de l’anglais une seconde langue. Dans la phase de lancement, iSMART s’engage à fournir un premier soutien d’une valeur équivalente à 800 millions de dôngs, comprenant 300 bourses "Technologie iSMART" et 10 sessions de formation de communication pratique en anglais.

Parallèlement, EDUMINA fournira gratuitement des comptes d’apprentissage sur sa plateforme, en mettant l’accent sur le renforcement du vocabulaire et de la grammaire, deux bases essentielles pour développer une maîtrise globale de l’anglais. Grâce à la technologie d’apprentissage adaptatif, la plateforme personnalise les contenus et les parcours en fonction du niveau de chaque apprenant. Elle permet ainsi à chacun de mieux évaluer son niveau, d’identifier ses priorités et d’adopter une méthode d’apprentissage adaptée. Cette approche aidera les habitants de Phu Quoc à améliorer leur maîtrise de l’anglais dans des situations concrètes, notamment dans le tourisme, les services et la vie quotidienne.

Phu Quôc s’affirme de plus en plus sur la carte du tourisme international, avec un écosystème de complexes hôteliers, de loisirs, de transport aérien et d’événements de divertissement en constante évolution. À mesure que le statut de la destination évolue, les exigences envers les ressources humaines évoluent elles aussi.

Cette exigence devient d’autant plus urgente à l’approche de la Semaine des dirigeants de l’APEC 2027. Phu Quôc accueillera des délégations, des entrepreneurs, des investisseurs, des journalistes et des visiteurs internationaux. Leur expérience sur cette zone spéciale ne se construira pas uniquement dans les centres de conférence ou les hôtels, mais aussi au fil de chaque échange avec les réceptionnistes, chauffeurs, employés de restaurants, commerçants, agents des services publics et habitants locaux.

Ainsi, le programme "Phu Quôc - Bonjour le monde" met l’accent sur un anglais pratique, adapté aux besoins de chaque groupe professionnel. Les apprenants sont formés pour pouvoir utiliser l’anglais dans des situations concrètes du quotidien, comme indiquer un itinéraire, présenter une destination, conseiller un produit ou répondre aux demandes des clients.

L’anglais ne se limite ainsi plus à une matière d’apprentissage, mais devient un véritable outil de travail et une compétence professionnelle concrète pour les habitants et les travailleurs.

Vân Anh/CVN