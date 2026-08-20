Hô Chi Minh-Ville : 115 projets pour transformer les berges des canaux

Hô Chi Minh-Ville accélère la rénovation de ses zones riveraines. Quelque 41.540 logements doivent être déplacés dans le cadre de 115 projets d’infrastructures, de voiries et d’aménagement des berges, avec un vaste dispositif d’indemnisation et de relogement prévu pour les ménages concernés.

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Selon le projet d’aménagement urbain des zones résidentielles riveraines, couvrant la période 2025-2030 avec une vision à l’horizon 2030, finalisé et soumis en août 2026 au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville par le Service municipal de la construction, la métropole s’apprête à réhabiliter de nombreux secteurs situés le long des canaux.

Dans le détail, environ 60% des ménages concernés par le déplacement des habitations insalubres implantées sur les berges ou à proximité des cours d’eau ont choisi de percevoir une indemnisation financière calculée sur la base des prix du marché, afin d’assurer eux-mêmes leur relogement. Les 40% restants, représentant un besoin total de 15.285 logements ou terrains à bâtir, ont opté pour un relogement pris en charge dans le cadre du dispositif municipal.

Ces chiffres sont issus des enquêtes réalisées dans le cadre du projet global d’aménagement de la ville. Hô Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif de libérer les emprises foncières et de déplacer 41.540 logements afin de permettre la réalisation de 115 projets de construction de digues, de voies de circulation le long des canaux et d’infrastructures techniques, répartis dans 53 communes et quartiers.

Parmi ces projets, le secteur correspondant à l’ancien 8e arrondissement concentre le chantier le plus important, avec 19 cours d’eau concernés et près de 14.950 logements à déplacer.

La majorité des habitations riveraines ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnisation foncière, notamment en raison de situations d’occupation illégale, la municipalité prévoit de mettre en place un mécanisme spécifique reposant sur le parc de logements sociaux pour assurer le relogement des ménages concernés. L’exonération de la taxe d’utilisation du foncier applicable à ces logements devrait contribuer à réduire leur coût final et à les rendre plus accessibles aux capacités financières des familles déplacées.

Déplacer des milliers de logements

La ville ambitionne de constituer une réserve de relogement répartie sur 45 projets, représentant au total 17.668 logements et terrains à bâtir. Ce parc comprendra 902 unités issues du parc existant, 2.792 logements répartis sur quatre projets de logements sociaux financés par les fonds publics, ainsi que des logements mobilisés auprès du secteur privé et dans le cadre de partenariats public-privé (PPP).

Le coût total des 115 projets est estimé à environ 396.875 milliards de dôngs. Sur cette enveloppe, 70 projets financés sur fonds publics nécessiteront 232.770 milliards de dôngs, dont 169.435 milliards destinés spécifiquement aux indemnisations et à la libération des emprises foncières, soit 72,8% du montant total.

La municipalité a déjà mobilisé ou prévoit d’affecter 57.062 milliards de dôngs à ces opérations. Il resterait ainsi à trouver environ 129.445 milliards de dôngs pour assurer le financement des projets sur la période 2026-2030.

Pour les 45 autres projets, réalisés en partenariat public-privé (PPP) ou financés par le secteur privé, la ville prévoit de mobiliser 164.033 milliards de dôngs. Parallèlement, les recettes provenant des enchères de terrains publics et de la valorisation du foncier commercial libéré à la suite du déplacement des habitations devraient atteindre environ 90.343 milliards de dôngs. Ces ressources seront réinvesties dans le programme d’aménagement.

Selon la feuille de route établie, la municipalité prévoit de déplacer 2.921 logements et de mettre à disposition 1.202 logements et terrains destinés au relogement au cours de l’année 2026.

D’ici à 2028, le nombre cumulé de logements déplacés devrait atteindre 26.508 unités, soit 63,8% de l’objectif global. Enfin, sur la période 2029-2030, la métropole ambitionne d’achever le déplacement des 41.540 logements concernés et de finaliser l’aménagement des infrastructures, des parcs et des espaces verts dans les zones réhabilitées.

Texte et photo : Truong Giang/CVN