Sports de glace

Philippe Candeloro candidat à la présidence de la Fédération française

L'ancien patineur Philippe Candeloro, double médaillé olympique, s'est porté candidat à la tête de la Fédération française des sports de glace, a-t-il annoncé mardi 13 janvier lors d'un point presse.

"(Je tiens) cette petite conférence pour annoncer officiellement ma candidature à la présidence de la Fédération française des sports de glace (dont l'élection) se tiendra les 27 et 28 juin prochains", a déclaré l'ancien patineur de 53 ans.

"Il y a une ambition particulière parce qu'il y a les Jeux olympiques en France en 2030", a-t-il poursuivi. "Donc, c'est un enjeu majeur pour cette fédération de, non pas faire une révolution, mais plutôt trouver une évolution. Ça sera un mon mot d'ordre pour aller à l'attaque de cette fédération".

Personnalité charismatique du patinage des années 1990, dont il s'est efforcé de briser les codes, Candeloro jouit encore d'une immense popularité, tant pour son palmarès que pour sa personnalité.

"Je pense que je serai un président un peu atypique. Parce que je suis toujours en activité, que je suis populaire, connu, reconnu, avec un franc-parler, avec un langage qui pourra peut-être ne pas plaire à tout le monde", a-t-il reconnu.

Le double médaillé mondial (1994, 1995) et olympique (1994, 1998) compte sur sa popularité pour développer les moyens financiers de l'instance fédérale. "Ma campagne va beaucoup porter sur l'aspect financier et commercial de cette fédération", qu'il a qualifiée d'"un peu dormante aujourd'hui".

Concernant les autres disciplines affiliées à la FFSG (bobsleigh, luge, skeleton, curling, short-track), Candeloro a indiqué qu'il souhaitait leur donner à terme plus d'"autonomie". "J'espère être le président qui permettra à toutes ces disciplines qui ne sont pas exploitées aujourd'hui, de trouver leur autonomie".

Outre Candeloro, trois autres candidats comptent se présenter à l'élection, l'ancien président du club de Grenoble Gérard Balthazard, l'ex-patineur Maxime Combes et la présidente sortante Gwenaëlle Noury.

