L'Indonésie vise la troisième place aux 13es Jeux Para de l'ASEAN

Le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, Erick Thohir, a assisté le 10 janvier à la cérémonie de départ des 290 athlètes qui participeront aux 13 es Jeux Para de l'ASEAN, qui se dérouleront en Thaïlande du 15 au 26 janvier.

Photo : tdtt/CVN

Avec des athlètes engagés dans 18 disciplines, l'Indonésie vise 82 médailles d'or et la troisième place au classement général.

Erick Thohir a souligné que les para-athlètes indonésiens portent non seulement l'objectif de remporter des médailles, mais aussi la responsabilité de représenter leur pays à l'étranger. Leur persévérance reflète le caractère, l'esprit et la dignité de l'Indonésie sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

Le ministre a confirmé que le gouvernement indonésien continuera d'octroyer des primes de performance, comme lors des précédentes compétitions internationales. Les athlètes médaillés d'or recevront chacun un milliard de roupies indonésiennes (59.000 USD).

Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place un programme d'éducation financière afin d'aider les athlètes à gérer leurs primes et leurs revenus de manière responsable.

VNA/CVN