Tennis : Sabalenka débute sa saison avec un 2e titre à Brisbane

Une bise envoyée à chacun de ses biceps après la balle de match : la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a une nouvelle fois imposé sa puissance, dimanche 11 janvier à Brisbane, en dominant l’Ukrainienne Marta Kostyuk (26 e ) 6-4, 6-3.

>> Tennis : Sabalenka lance sa saison en trombe à Brisbane, Kyrgios battu pour son retour

>> Tennis : Sabalenka jouera contre Kostyuk sa troisième finale à Brisbane

Photo : AFP/VNA/CVN

Une finale à forte charge symbolique, marquée par les tensions politiques, qui a vu la Bélarusse remporter le tournoi pour la deuxième année consécutive.

Si sa force brute reste sa marque de fabrique, Sabalenka estime avoir franchi un cap. "J’ai modifié mon jeu. Je ne suis plus seulement agressive, je peux aussi défendre, monter au filet, utiliser le slice. J’ai trouvé du toucher", a-t-elle expliqué, satisfaite de voir son évolution porter ses fruits. La Bélarusse se projette déjà vers l’Open d’Australie, où elle tentera de décrocher un troisième titre à partir de dimanche, après avoir été surprise l’an dernier en finale par Madison Keys.

En face, Marta Kostyuk, tombeuse de trois joueuses du Top 10 cette semaine -Amanda Anisimova, Mira Andreeva et Jessica Pegula-, a longtemps résisté avant de céder face à la cadence imposée. Menée 3-0, elle est revenue à 3-3, mais à 4-4, Sabalenka a enchaîné cinq jeux consécutifs pour s’adjuger le premier set puis prendre le large dans le second. Solide sur ses mises en jeu, la Bélarusse a conclu sans trembler pour décrocher le 22e titre de sa carrière.

Comme depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, Kostyuk a refusé de serrer la main de son adversaire et est restée silencieuse lors de la remise des trophées, grimaçant lorsque Sabalenka l’a félicitée. "C’est leur position, que puis-je y faire ?", a commenté sobrement la lauréate.

Kostyuk, elle, a assumé son engagement : "Je joue chaque jour avec un poids sur le cœur. Des milliers de personnes n’ont ni électricité ni eau chaude. Il fait -20°C. C’est une réalité douloureuse", a-t-elle déclaré, donnant à cette finale une portée bien au-delà du court.

AFP/VNA/CVN