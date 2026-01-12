NBA : San Antonio se saborde à Minneapolis malgré 29 points pour Wembanyama

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras dimanche 11 janvier sur le parquet des Minnesota Timberwolves, s’inclinant 104-103 au terme d’un scénario frustrant, malgré une nouvelle prestation solide du prodige français.

Les Texans, qui comptaient jusqu’à 19 points d’avance dans le troisième quart-temps, ont payé très cher leur manque d’adresse et de lucidité dans les douze dernières minutes. Complètement déréglés offensivement (5 tirs réussis sur 20 dans le dernier quart), les Spurs ont multiplié les mauvais choix et les pertes de balle au pire moment.

Aligné dans le cinq de départ pour la première fois depuis le début de l’année 2026 après un retour progressif de blessure, Victor Wembanyama a pourtant répondu présent. En seulement 27 minutes, le Français de 22 ans a inscrit 29 points et capté 7 rebonds, affichant déjà 16 unités à la pause. Décisif la veille à Boston, il a en revanche été plus étroitement surveillé dans le money time par la défense musclée de Julius Randle.

Longtemps maladroits, les Timberwolves ont inversé la dynamique dans le dernier quart-temps, portés par Anthony Edwards, auteur du panier de la victoire à 16 secondes du terme (23 points). Rudy Gobert, discret offensivement (2 points, 14 rebonds), a connu une soirée contrastée. En difficulté pour contenir Wembanyama en début de rencontre, le pivot français a commis une faute flagrante à sept minutes de la fin en empiétant sur la zone d’atterrissage de son compatriote sur un tir à trois points. Une séquence sanctionnée de quatre lancers francs et d’une faute technique, Wembanyama se tordant brièvement la cheville gauche avant de reprendre le jeu.

Malgré cette défaite, San Antonio conserve la deuxième place de la conférence Ouest (27 victoires, 12 défaites), mais voit Minnesota revenir dangereusement (4e, 26-14).

Ailleurs en NBA, Oklahoma City a dominé Miami (124-112), emmené par un Shai Gilgeous-Alexander en patron (29 points, 8 passes). Toronto s’est imposé au forceps face à Philadelphie après prolongation (116-115), tandis que plusieurs jeunes Français, dont Sidy Cissoko, Noah Penda et Maxime Raynaud, ont confirmé leur montée en puissance avec leurs équipes respectives.

