Champions Cup : Toulon s'impose dans la douleur face au Munster

Le RC Toulon, toujours en lice pour la première place de la poule 2, a arraché une victoire précieuse mais laborieuse face au Munster (27-25), dimanche 11 janvier sur la pelouse de Mayol, lors de la troisième journée de la Champions Cup.

>> Champions Cup : face à Northampton, paillettes attendues pour l'UBB

>> Champions Cup : le Stade toulousain dans de beaux draps

Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à ce deuxième succès européen en trois rencontres, le club varois remonte sur le podium, à deux points du leader Bath, avant un déplacement décisif à Gloucester la semaine prochaine. Mais cette victoire laisse un goût d’inachevé : Toulon n’a pas décroché le bonus offensif et a laissé filer un bonus défensif aux Irlandais, un détail qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Devant son public, le RCT a surtout payé une première période trop brouillonne. Malgré une large domination territoriale, les hommes de Pierre Mignoni ont multiplié les fautes de mains et les imprécisions, ne parvenant à inscrire qu’un seul essai, signé par le jeune arrière Marius Domon à la 39e minute. Jusqu’alors, le Munster avait pris les devants grâce à deux pénalités de son ouvreur Jack Crowley (6-0).

Au retour des vestiaires, Toulon a affiché un visage plus tranchant. Deux essais rapides de Ben White (44e) puis de Gaël Dréan (50e) ont permis aux Varois de prendre le large, sans toutefois gommer certaines fragilités défensives. En tête de 13 points, le RCT a vu le Munster revenir en force avec deux essais en quatre minutes (68e, 72e), repassant même devant au score.

La délivrance est finalement venue d’une pénalité de Domon, impeccable face aux poteaux, à quatre minutes du terme. Toulon a bien tenté d’arracher le bonus offensif dans les dernières secondes, en vain.

Avec seulement deux points de retard sur Bath mais une avance réduite sur Castres et Gloucester, les Varois joueront gros samedi prochain en Angleterre pour conclure la phase de poules.

AFP/VNA/CVN