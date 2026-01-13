NBA : les Lakers tombent à Sacramento, les Pacers enchaînent devant Boston

Battus à Sacramento, les Lakers de Doncic et James ont vécu une mauvaise soirée alors qu'Indiana, qui semble redresser un peu la tête, a signé un succès de prestige face à Boston, le 12 janvier en NBA.

Les Lakers dominés à Sacramento

Si Luka Doncic a marqué 42 points, le Slovène n'a pas pu empêcher les Lakers de Los Angeles d'enchaîner une troisième défaite consécutive, en s'inclinant sur le parquet des modestes Sacramento Kings (124-112).

LeBron James, qui portait un écusson spécial sur son maillot pour marquer sa 23e saison historique en NBA, a inscrit 22 points lors d'une soirée frustrante pour les Lakers, qui n'ont réussi que huit tirs à trois points sur 36 tentatives.

"Nous n'avons littéralement pas réussi à marquer", a déploré JJ Redick, l'entraîneur des Lakers, qui restent en cinquième position à l'Ouest, avant de recevoir les Hawks dès le 13 janvier.

Les Kings, qui occupent l'avant-dernière place de la Conférence Ouest avec un bilan de 10 victoires pour 30 défaites, ont été portés par DeMar DeRozan avec 32 points.

Russell Westbrook a lui terminé avec 22 points contre son ancienne équipe. Et le pivot français Maxime Raynaud a ajouté 11 points.

Les Pacers se rebiffent

Assiste-t-on à un réveil des Pacers ? La franchise de l'Indiana, jusque-là pire équipe de la ligue, a en tout cas remporté sa troisième victoire consécutive en battant les Boston Celtics (98-96), certes amoindris par la double absence de Jaylen Brown et Jayson Tatum, à Indianapolis.

Pascal Siakam a embarqué son équipe avec 21 points, inscrivant notamment le panier décisif avec un tir en suspension à sept secondes de la fin. Un embellie bienvenue pour les Pacers, finalistes de la NBA l'année dernière, qui restent cependant scotchés en bas du classement de la Conférence Est avec un bilan de 9 victoires pour 31 défaites.

En conférence de presse d'après-match, Joe Mazzulla, le coach de Boston, visiblement agacé, a martelé que l'ailier fort camerounais avait commis une faute, répétant "écran illégal" à six reprises avant de quitter la pièce.

Les Celtics ont manqué l'occasion de revenir à égalité avec les New York Knicks à la deuxième place à l'Est, quand Derrick White a raté un tir à trois points à deux secondes du terme.

Toronto fête Lowry

À Toronto, le meneur de Philadelphie Kyle Lowry (39 ans), dans sa dernière année de contrat, a été chaudement salué lors du succès des Sixers sur les Raptors (115-102).

Figure très appréciée à Toronto après avoir aidé les Raptors à remporter leur premier titre NBA en 2019, il a reçu une ovation debout dans le quatrième quart-temps, pour ce qui était probablement sa dernière apparition sur le parquet de la Scotiabank Arena avant sa retraite.

L'équipe dirigée par Nick Nurse, entraîneur de la franchise canadienne en 2019, a pris sa revanche après sa courte défaite la veille en prolongation contre le même adversaire (116-115).

Lowry a joué un peu moins de deux minutes dans un match que les Sixers ont facilement remporté grâce aux 33 points de Tyrese Maxey et aux 27 points de Joel Embiid. Maxey a ensuite rendu hommage à Lowry, révélant combien celui-ci l'avait aidé dans sa carrière depuis que le vétéran a rejoint Philadelphie en 2024.

"Nous nous parlons au moins cinq fois par jour. Cela a commencé dès son arrivée ici. Il m'a simplement dit : +Écoute, mec. Je suis là pour toi. Quoi que tu aies besoin que je fasse, quoi que tu aies besoin de moi, je suis là pour toi+. Il a été comme ça tous les jours, quoi qu'il arrive", a souligné le meneur de 25 ans.

Au classement, les Raptors, en 4e position à l'Est, comptent deux victoires de plus que les Sixers, à la 5e place.

