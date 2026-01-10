Patinage : Glenn championne des États-Unis devant Liu à un mois des JO

Amber Glenn a conquis le titre de championne des États-Unis de patinage artistique devant Alysa Liu vendredi 9 janvier à St. Louis (Missouri), à un mois des Jeux olympiques de Milan Cortina où les deux sportives feront partie des prétendantes au podium.

Photo : VNA/CVN

Glenn (26 ans) a décroché son 3e titre national consécutif à l'issue d'un excellent programme libre, devant la championne du monde en titre Alysa Liu et la jeune Isabeau Levito (18 ans). Toutes les trois devraient être sélectionnées dimanche 11 janvier pour participer aux JO.

Glenn, déjà leader après le programme court, a su tenir la pression après deux grandes performances de ses concurrentes. Elle avait manqué les Jeux de Pékin en 2022.

Alisa Efimova et Misha Mitrofanov ont eux été sacrés en paires, mais leur participation olympique reste suspendue à l'obtention d'un passeport pour Efimova, née en Finlande, qui a déjà concouru à l'international pour la Russie et l'Allemagne.

Le phénomène Ilia Malinin est lui attendu samedi 10 janvier pour le programme libre de l'épreuve individuelle masculine.

AFP/VNA/CVN