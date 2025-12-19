Patinage : Cizeron et Fournier Beaudry en rodage aux Championnats de France

À un mois et demi des JO de Milan Cortina, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry continuent de roder leurs programmes aux Championnats de France de patinage artistique, vendredi 19 décembre et samedi 20 décembre à Briançon.

Photo : AFP/VNA/CVN

Deuxièmes de la finale du Grand Prix début décembre derrière leurs rivaux N.1 pour l'or olympique, les Américains Madison Chock et Evan Bates, les deux patineurs auront encore les Championnats d'Europe, du 12 au 18 janvier à Sheffield (nord de l'Angleterre), pour peaufiner leurs performances avant les JO (6-22 février).

À Briançon, la concurrence devrait être moindre, même s'il ne faut pas négliger Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, vice-champions d'Europe l'an dernier.

Réunis depuis moins d'un an, Fournier Beaudry et Cizeron visent une médaille, voire le titre olympique à Milan.

La soirée de vendredi leur donnera l'occasion de revoir leur danse rythmique, patinée au son du tube "Vogue" de Madonna, avant la danse libre samedi.

Le couple reste sur une danse libre marquée par une chute malencontreuse en fin de programme quand l'un des patins de Laurence Fournier Beaudry s'est pris dans sa robe bleue fluide, lors de la finale du Grand Prix à Nagoya (Japon).

Le couple détient pour l'instant le record de la saison de la danse libre (133,02 points au Grand Prix d'Angers). Au total de leurs deux programmes, ce sont toutefois leurs rivaux américains qui mènent la danse avec 220,42 points.

AFP/VNA/CVN




