Coupe d'Angleterre : Liverpool s'impose 4-1 contre Barnsley et se qualifie pour les 16e

Liverpool n'a pas eu à forcer son talent pour assurer sa qualification en 16 e de finale de la Coupe d'Angleterre, en s'imposant 4-1 contre la modeste équipe de Barnsley (3 e division), le 12 janvier à domicile.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Reds ont néanmoins pris leur temps pour se mettre à l'abri puisque le score était toujours de 2-1 à moins de dix minutes de la fin. En première période, Dominik Szoboszlai a ouvert le score d'une frappe limpide (1-0, 9e).

Mais après que Jeremie Frimpong eut doublé la mise à la 36e, l'international hongrois s'est rendu coupable d'une erreur dans sa propre surface, offrant d'une talonnade ratée la réduction du score aux visiteurs (2-1, 40e).

En seconde période, l'entraîneur Arne Slot a fait rentrer plusieurs titulaires habituels et Liverpool a fini par faire sauter le verrou grâce à son duo d'entrants Florian Wirtz-Hugo Ekitike. Ce dernier a donné une passe décisive à Wirtz (3-1, 84e), qui lui a rendu la politesse (4-1, 90e+4).

La plus grosse surprise de ces 36e de finale avait eu lieu le 10 janvier avec l'élimination du tenant du titre Crystal Palace sur la pelouse des amateurs de Macclesfield FC, qui évoluent en D6.

APS/VNA/CVN