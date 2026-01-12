Dakar-2026 moto : Benavides remporte la 7e étape, Sanders garde la tête du général

Le motard australien Daniel Sanders (KTM) est resté dimanche 11 janvier aux commandes du Dakar-2026, en Arabie saoudite, au terme de la septième étape remportée par son coéquipier argentin Luciano Benavides, devant l'Espagnol Edgar Canet, également sur KTM, et le Français Adrien Van Beveren sur Honda.

Pour la deuxième semaine du mythique rallye-raid, le long des 876 kilomètres entre la capitale saoudienne Ryad et Wadi ad-Dawasir, c'est Benavides qui a bouclé le premier en 4 heures et 56 secondes les 459 km de secteur chronométré, au terme d'une "chevauchée victorieuse", a indiqué l'organisation ASO dans un communiqué.

L'Argentin, au guidon de sa KTM, conserve sa troisième place au classement général, derrière l'Américain Ricky Brabec sur sa Honda et Sanders, tenant du titre sur KTM, dans une hiérarchie inchangée.

Après une "première semaine vraiment dure (...) je n'ai jamais renoncé et je l'ai fait", s'est réjoui Benavides au micro du diffuseur télé L'Équipe.

Après le repos de samedi 10 janvier, Canet a terminé l'étape à 4 min 47 sec de Benavides, talonné à dix secondes par Van Beveren, qui signe ainsi sa "meilleure spéciale" depuis le départ du rallye-raid à Yanbu.

Le Français, qui a souffert en première semaine, reste septième au général à quasiment une heure du leader Sanders.

Mais, revanchard, Van Beveren a déclaré à L'Équipe : "Les gens qui me mettent à la retraite se sont trompés".

Quant à Sanders, quatrième dimanche, il avait écopé vendredi d'une pénalité de six minutes pour excès de vitesse, tout comme l'Espagnol Tosha Schareina sur Honda (dix minutes pour non respect de signalisation), lequel se classe septième de l'étape et reste au pied du podium du général à un quart d'heure de l'Australien.

Ce dernier, qui creuse donc l'écart avec Brabec, s'est félicité auprès de L'Équipe d'être "parti en tête et" d'avoir "attaqué aussi fort que possible jusqu'au bout".

