Coupe de France : exploit du PFC qui élimine le PSG en 16e de finale

Le Paris FC a signé le 12 janvier l'exploit d'éliminer en 16e de finale de la Coupe de France (1-0) le double tenant, le Paris SG, qui abandonne son premier titre de la saison, payant cher ses nombreuses occasions manquées.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'année 2026 avait bien commencé par un premier trophée, le Trophée des champions, gagné aux dépens de Marseille, mais elle s'est vite assombrie avec cet échec aussi inattendu que précoce.

Cette défaite constitue le premier accroc majeur dans la saison du PSG, qui a bouclé une année 2025 historiquement faste avec six titres (L1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe intercontinentale) sur sept (finale perdue au Mondial des clubs).

Il faut remonter à la saison 2013-2014 pour voir le PSG sortir dès les 16es de finale de Coupe de France, ce qui illustre encore davantage la performances des joueurs de Stéphane Gilli, voisins du PSG.

Les coéquipiers de Maxime Lopez ont réussi à faire sortir les champions d'Europe de leur match, même s'ils ont poussé jusqu'au bout, à l'image de cette tête manquée de Désiré Doué (90+6) et de la frappe de Vitinha (90+7) stoppée par Obed Nkambadio, très bon le 12 janvier au soir.

Il aura fallu ce second derby en une semaine, après celui gagné par le PSG en Ligue 1 (2-1), pour voir le PFC réaliser cet exploit, malgré une nette domination de la part des joueurs de Luis Enrique, qui ont monopolisé le ballon.

Avec une équipe remaniée malgré la présence de plusieurs cadres (Vitinha, Fabian Ruiz, "Kvara", Barcola, Pacho, Chevalier), les doubles tenants du titre ont été laborieux une grande partie du match devant le but d'Obed Nkambadio, qui a sauvé à plusieurs reprises les siens.

Le PFC ultra efficace

Et les champions d'Europe se sont fait punir assez facilement à la suite d'une perte de balle de Nuno Mendes au milieu du terrain. Sur l'une des seule occasion du PFC, Jonathan Ikoné, formé au PSG, a surpris Lucas Chevalier (1-0, 74e) d'une frappe croisée.

Avant cela, le PSG a une une floppée d'occasions qu'il n'a jamais conclu: Bradley Barcola a d'abord échoué (22e, 25e, 65e), Gonçalo Ramos (23e, 56e) mais aussi Senny Mayulu qui a mal géré plusieurs situations (23e, 36e), "Kvara" (45e+1).

Ce match, décalé à lundi en raison du Trophée des champions remporté jeudi au Koweit contre l'OM (2-2, tab 4-1), était donc piège et les Parisiens ont payé l'enchainement des matches et le manque de concentration malgré le discours tenu le 11 janvier par Luis Enrique.

"En termes de rythme, je pense qu'il est préférable de jouer tous les 4 jours plutôt que tous les 10 jours. On aime la Coupe de France, c'est une compétition différente. On est concentré sur ce match. C'est comme une finale puisque c'est un match à élimination directe", expliquait Luis Enrique dimanche devant la presse, reconnaissant que les voyages sont les plus fatiguants.

Privés de Ndjantou, Safonov, Lee (blessés), Hernandez (malade), Hakimi et Mbaye (CAN), les joueurs de l'Espagnol ont perdu leur calme qu'ils arrivent normalement à garder, surmontant très souvent des situations compliquées. Mais Gonçalo Ramos, sauveur sur le fil au Koweit, ne peut pas renverser à chaque fois les matches.

La rivalité entre le PFC et le PSG, qui peinait à exister, est donc lancée, animant les prochaines rencontres entre les deux clubs voisins. L'ambitieux promu de la famille Arnault, 15e de Ligue 1, a signé donc le premier grand exploit de leur saison, renvoyant le PSG à la réalité.

La troisième manche est prévue en mai, pour la dernière journée de Ligue 1.

AFP/VNA/CVN