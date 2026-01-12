Supercoupe d'Espagne : le Barça conserve son titre dans la souffrance, Xabi Alonso en péril

Malgré le retour de Kylian Mbappé, le FC Barcelone a conservé son titre en Supercoupe d’Espagne dimanche 11 janvier en Arabie saoudite, au terme d’une finale spectaculaire face au Real Madrid (3-2). Une défaite lourde de conséquences pour l’entraîneur madrilène Xabi Alonso, plus que jamais fragilisé après seulement huit mois en poste.

Déjà menacé depuis le début de l’hiver, l’ancien milieu de terrain pourrait ne pas survivre à ce revers face à l’éternel rival, une échéance que les dirigeants du Real avaient clairement identifiée comme décisive. Le retour express de Mbappé, seulement onze jours après l’annonce de sa blessure au genou gauche, n’a cette fois pas suffi à inverser la tendance.

"Kylian devait apporter du déséquilibre entre les lignes ou dans l’espace, c’était le plan", a expliqué Xabi Alonso, appelant à "tirer du positif" malgré une défaite qu’il a qualifiée de "douloureuse". Le technicien basque a également souligné le manque d’efficacité de son équipe, qui a pourtant lutté jusqu’au bout.

Privé de son buteur vedette, auteur de 29 buts cette saison, Alonso avait reconduit sa confiance au jeune Gonzalo Garcia dans un système inédit en 5-2-3, avec Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Une option prudente qui a laissé la maîtrise du jeu au Barça, dominateur avec plus de 75% de possession, mais longtemps inefficace.

Après plusieurs occasions manquées de part et d’autre, Raphinha a fini par ouvrir le score (36e). Le match a ensuite basculé dans une fin de première période totalement folle, avec trois buts inscrits dans le temps additionnel. Vinicius Junior a égalisé (45e+2), avant que Robert Lewandowski (45e+4) puis Gonzalo Garcia (45e+6) ne se répondent coup sur coup, envoyant les deux équipes à la pause à égalité (2-2).

La seconde période, tendue et indécise, a été marquée par les parades décisives des deux gardiens, Joan Garcia et Thibaut Courtois. Déjà décisif en demi-finale, Raphinha a finalement offert la victoire au Barça d’un tir légèrement contré (73e).

Entré en jeu à la 76e minute, Mbappé a provoqué l’expulsion de Frenkie de Jong, mais le Real n’a pas su profiter de sa supériorité numérique. Les dernières occasions madrilènes ont été gâchées, laissant Xabi Alonso face à un avenir plus qu’incertain au Real Madrid, un club connu pour son exigence extrême et sa faible tolérance à l’échec.

