Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rencontre des anciens dirigeants de la Police

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que les anciens dirigeants du Parti et de l'État, les vétérans révolutionnaires des forces policières et les cadres supérieurs en retraite avaient apporté des contributions importantes et fières au développement des forces policières et aux réalisations communes du pays. Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le leader du Parti a hautement apprécié et remercié sincèrement leurs contributions, souhaitant qu’ils continuent contribuer à la glorieuse cause révolutionnaire de notre Parti, de notre État, de notre peuple et de notre nation.

Il a souligné que 2025 était une année d'une importance particulière, la dernière année du mandat au cours de laquelle tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée s'efforçaient de réaliser avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et une année de nombreux événements politiques majeurs, dont le 90e anniversaire de la fondation du Parti, le 80e anniversaire de la fondation de la Police populaire, le 50e anniversaire de la réunification nationale. Notre pays est entré dans une nouvelle ère, l’ère de progrès national, l’ère de développement et de prospérité, sous la direction du Parti.

Tô Lâm a souhaité que les forces policières continuent à jouer un rôle exemplaire dans la mise en œuvre des options du Parti et que les anciens dirigeants des forces policières continuent à démontrer leur rôle, à être un exemple brillant dans la mise en œuvre des politiques du Parti chez leur résidence, à conjuguer les efforts, de concert avec tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée, pour édifier et développer le pays.

Poursuivant son voyage d’affaires dans la mégapole du Sud, Tô Lâm est allé offrir de l'encens à la mémoire du secrétaire général Nguyên Van Linh, du président du Conseil des ministres Pham Hùng, du Premier ministre Phan Van Khai et d’autres. Il est également rendu visite et souhaité une bonne année aux familles de Truong Tan Sang, ancien président, de Nguyên Tân Dung, ancien Premier ministre, de Lê Hông Anh, ancien membre permanent du secrétariat à leur domicile.

VNA/CVN